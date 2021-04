Le PRINCE Charles et Camilla ont l’air en larmes aujourd’hui alors qu’ils regardaient les fleurs déposées pour le prince Philip après sa mort.

Le duc d’Édimbourg, marié à la reine depuis 73 ans, est décédé paisiblement au château de Windsor vendredi matin.

Charles et Camilla ont regardé les hommages aux fleurs déposés par les membres du public Crédits: Jeremy Selwyn

Le prince de Galles a expliqué à quel point son père, le duc d’Édimbourg, lui manquait Crédits: Getty

Le duc d’Édimbourg avec son fils le prince Charles Crédits: Getty

Le prince Charles a déclaré que son « cher papa » lui manquait Crédits: pixel8000

Des centaines de fleurs, qui ont été déposées par des personnes en deuil à l’extérieur du palais de Buckingham, ont été déplacées à Marlborough House au St James’s Palace.

Le prince de Galles a été photographié en train de regarder les hommages sincères – qui ont afflué de personnes à travers le pays.

Dans une déclaration émouvante au cours du week-end, Charles a déclaré que son père lui manquait « énormément » et que le duc serait « si profondément touché » par l’effusion de chagrin.

Il a déclaré: «Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth.

«Comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément.

« C’était une figure très aimée et appréciée et, à part toute autre chose, je peux l’imaginer, il serait si profondément touché par le nombre d’autres personnes ici et ailleurs dans le monde et le Commonwealth, qui, je pense aussi, partagent notre perte et notre chagrin.

«Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été étonnée avant tout par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet et de ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela.

« Cela nous soutiendra dans cette perte particulière et en ce moment particulièrement triste. Merci. »

Cela vient après que le prince Charles ait fait l’éloge des « réalisations étonnantes » de son père et que la princesse Anne a déclaré que « la vie sans lui sera complètement différente ».

Ils ont rejoint des membres supérieurs du cabinet, qui ont parlé avec affection du mari, du père, du grand-père et de l’arrière-grand-père bien-aimés dans des émissions de vendredi soir.

Le fils aîné du prince Philip, Charles, a déclaré à la BBC que son père « ne souffrait pas volontiers des imbéciles » alors qu’il s’émerveillait de ce qu’il avait accompli aux côtés de la reine pendant sept décennies.

Il a dit: «Son énergie était étonnante à soutenir ma maman, et à le faire depuis si longtemps.

« Ce qu’il a fait, c’est une réalisation étonnante, je pense. »

Cela vient après que le palais de Buckingham ait révélé que les funérailles de Philip seront diffusées dans le pays à la télévision samedi prochain, avec Charles menant une procession à la chapelle du château de Windsor.

Vendredi après midi, le drapeau de l’Union a été abaissé en berne devant le palais de Buckingham et sur les bâtiments publics du Royaume-Uni alors que le monde pleure sa mort.

La reine, 94 ans, a partagé une photo poignante de Philip en un hommage sincère à sa «force et guide».

La tragique nouvelle de sa mort est un coup dur pour la reine, le duc étant largement connu pour être l’épine dorsale de la famille royale.

Le royal est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.