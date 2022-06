Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles portent un toast à la reine Elizabeth lors du grand déjeuner du jubilé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles, ont porté un toast à la reine Elizabeth II lors d’une célébration du grand déjeuner du jubilé dimanche après-midi avant de rejoindre la reine le dernier jour des événements du jubilé de platine.

Le prince de Galles et sa femme étaient présents à l’Oval Cricket Ground du sud de Londres, où ils se sont délectés de délicieux desserts et gâteaux dédiés à l’étape remarquable d’Elizabeth alors qu’elle marque ses 70 ans sur le trône.

Charles et Camilla ont levé un verre et porté un toast à la reine alors qu’ils rejoignaient 500 invités et 70 « champions de platine » du Royal Voluntary Service au club de Kennington.

Le couple royal s’est également joint à des foules de personnes à travers le monde qui se sont inscrites pour organiser des déjeuners Big Jubilee dans le but d’établir un record du monde pour la plus longue fête de rue alors que près de 10 millions de personnes prévoyaient de se joindre aux célébrations des communautés du Commonwealth.

Au moins 600 grands déjeuners internationaux du Jubilé étaient également prévus dans des pays comme le Canada, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l’Afrique du Sud et la Suisse.

LA REINE ELIZABETH II FAIT UNE APPARITION SURPRISE SUR LE BALCON DU PALAIS DE BUCKINGHAM LORS DE LA FINALE DU JUBILÉ DE PLATINE

« Entre 10 et 12 millions de personnes est une estimation modeste en termes d’ampleur de la participation, et cela témoigne de l’esprit communautaire et de l’appétit pour la connexion que nous connaissons », a déclaré le directeur de Big Jubilee, Peter Stewart, à Sky News avant l’événement.

Samedi, Charles a prononcé un discours émouvant en l’honneur de sa mère lors du concert étoilé « Party at the Palace » où Diana Ross, Queen + Adam Lambert, Alicia Keys, Duran Duran, Rod Stewart, Andrea Bocelli et Nile Rodgers se sont produits.

« Votre Majesté, Maman, » commença-t-il. « L’ampleur de la célébration de ce soir – et l’effusion de chaleur et d’affection tout au long de ce week-end du Jubilé – est notre façon de dire merci – de la part de votre famille, du pays, du Commonwealth, en fait du monde entier. Au nom de nous tous , je voulais rendre hommage à votre vie de service désintéressé.

« Votre famille s’étend maintenant sur quatre générations. Vous êtes notre chef d’État. Et vous êtes aussi notre mère. Votre « force et votre persévérance » nous manquent beaucoup ce soir, mais je suis sûr qu’il est ici en esprit… Mon papa aurait apprécié la montrer et nous rejoindre de tout cœur pour célébrer tout ce que vous continuez à faire pour votre pays et votre peuple. »

LE JUBILÉ DE PLATINE DE LA REINE SE TERMINE AVEC LE PAGEANT DE LONDON STREET

Le prince Philip, duc d’Édimbourg, est décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans.

« Avec le recul, nous pensons aux innombrables occasions d’État qui sont des jalons sur la route de cette nation. Et vous penserez à des boîtes rouges, remplies de documents gouvernementaux, à la fin de la journée », a-t-il déclaré. « Vous vous souviendrez de ceux qui ont dirigé ce pays. En effet, tous les pays que vous servez. Et les dirigeants du monde entier.

« Comment les choses ont changé… Nous pensons à tout ce que vous avez fait pour faire du Commonwealth une force si importante pour le bien. Vous continuez à écrire l’histoire. Et il était encore temps de s’amuser parmi le travail. Nous aurions peut-être célébré ce vainqueur du Derby cette soir… l’année prochaine peut-être ? Mais je sais que ce qui réveille vraiment ma mère le matin, c’est vous tous – qui regardez à la maison. Représentés ici ce soir dans ce grand public.

Il a ajouté: « Votre Majesté, vous avez été avec nous dans nos moments difficiles. Et vous nous réunissez pour célébrer des moments de fierté, de joie et de bonheur.

« Vous nous avez rencontrés et parlé avec nous. Vous riez et pleurez avec nous et, plus important encore, vous avez été là pour nous, pendant ces soixante-dix ans. Vous vous êtes engagé à servir toute votre vie – vous continuez à livrer. C’est pourquoi nous sont ici. C’est ce que nous célébrons ce soir. Ces photos sur votre maison sont l’histoire de votre vie – et la nôtre. Alors, Votre Majesté, c’est pourquoi nous disons tous « merci ».

La reine Elizabeth II a fait une apparition surprise sur le balcon du palais de Buckingham dimanche après qu’il était largement prévu qu’elle ne participerait pas aux dernières festivités du jubilé de platine.

La monarque de 96 ans portait un costume vert vif alors qu’elle sortait du palais et saluait des milliers de fêtards aux côtés de sa famille royale immédiate pendant qu’Ed Sheeran interprétait « Perfect » avant une interprétation émouvante de « God Save The Queen ».

Elizabeth a été rejointe par le prince Charles, la duchesse de Cornouailles, le petit-fils du prince William et sa femme Kate Middleton, en plus de leurs trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

C’était la première fois que la reine était vue depuis l’allumage des balises du Jubilé jeudi, alors qu’elle se retirait des services religieux à la cathédrale Saint-Paul et manquait les courses de chevaux pour la troisième fois seulement.

Malgré sa présence au défilé militaire Trooping the Colour de jeudi et au défilé aérien qui a honoré son 96e anniversaire, Le Palais a publié un communiqué que la reine ne serait pas présente au service d’action de grâce de vendredi à la cathédrale Saint-Paul.

« La reine a beaucoup apprécié le défilé d’anniversaire et le défilé aérien d’aujourd’hui, mais a ressenti un certain inconfort », indique le communiqué.

« Compte tenu du voyage et de l’activité requis pour participer au service national d’action de grâce de demain à la cathédrale Saint-Paul, Sa Majesté a conclu avec beaucoup de réticence qu’elle n’y assisterait pas. »

Le palais a ajouté: « La reine se réjouit de participer à l’événement d’éclairage Beacon de ce soir au château de Windsor et tient à remercier tous ceux qui ont fait d’aujourd’hui une occasion aussi mémorable. »

Suite à l’annonce d’Elizabeth, un expert royal a déclaré à Fox News Digital qu’il s’agissait « d’un autre rappel qui donne à réfléchir que le record fracassant de la reine [70-year] le règne touche à sa fin. »