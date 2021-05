Le prince Charles est «  toujours furieux  » à propos de l’interview d’Oprah car Harry «  n’est pas parti en bons termes  » après les funérailles de Philip

Le PRINCE Charles est «toujours furieux» à propos de l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, a déclaré un expert royal.

La correspondante royale Christina Garibaldi a affirmé que le duc de Sussex n’avait pas quitté le Royaume-Uni en bons termes avec son père après les funérailles du prince Philip.

Harry et Meghan ont fait une série d’allégations de bombes lors de l’interview d’Oprah

Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois en plus d’un an pour les funérailles de son grand-père Philip le mois dernier.

Le duc de Sussex a passé du temps avec son père et son frère après le service – mais on prétend que peu de progrès ont été réalisés et que les relations restent glaciales.

Mme Garibaldi a écrit dans US Weekly: «Le prince Harry et le prince Charles n’ont pas résolu leurs différends lorsque Harry est retourné au Royaume-Uni.

«Ils ont à peine communiqué.

«Charles est toujours en colère contre Harry qui jette de l’ombre sur lui et la famille royale dans la grande interview et ne le laissera pas tomber.

Il s’ensuit que les discussions de Harry avec William et Charles étaient «très tendues» et n’étaient qu’un «mouvement d’ouverture» pour guérir la fracture royale, selon l’auteur royal Phil Dampier.

Il a déclaré à The Sun Online: «Les discussions après les funérailles du prince Philip étaient un début, mais elles étaient clairement très tendues et n’étaient qu’un mouvement d’ouverture.

L’auteur royal Phil Dampier pense que les discussions lors des funérailles n’étaient qu’un «geste d’ouverture» Crédit: AFP

La célèbre biographe royale Angela Levin affirme également que le prince de Galles est sur le point de «réduire la monarchie» à l’avenir pour économiser de l’argent.

Le Mail Online rapporte qu’une version allégée ne pourrait voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte en tant que membres de la famille royale.

D’autres peuvent être incités à rechercher d’autres moyens de subvenir à leurs besoins et pourraient finir par perdre leurs titres et patronages très appréciés.

Mme Garibaldi a affirmé qu’une source lui avait dit: «Après les dégâts qu’Harry a causés à la famille, il croit fermement que son fils ne mérite pas le privilège d’être royal.»

Pendant ce temps, Harry doit revenir pour le dévoilement d’une statue pour sa mère, feu la princesse Diana.

Les frères ont annoncé la commission de la statue il y a deux ans à l’occasion du 20e anniversaire de la mort de la princesse Diana, et on espère que le retour prévu de Harry sera une autre étape positive vers ses retrouvailles avec sa famille.

Au cours de l’interview d’Oprah, Harry avait accusé William, 38 ans, et Charles d’être «piégés» dans la famille royale. Les discussions entre le trio par la suite ont été dites « improductives ».

Meghan, 39 ans, a également affirmé qu’un royal sans nom avait soulevé des «préoccupations» concernant la «couleur de peau» d’Archie avant sa naissance.

La reine a ensuite publié une déclaration près de deux jours après la discussion disant que les affirmations seraient prises «très au sérieux».