Le prince Charles est-il désormais roi ?

Le prince Charles est-il devenu le roi Charles ? Après la mort de la reine, Charles succéda immédiatement au trône et prit le titre de roi.

Comme détaillé sur le site Internet de la famille, tout nouveau souverain succède au trône « dès que son prédécesseur décède ».

Parce que Charles était le premier dans l’ordre de succession, il monta sur le trône à la mort de sa mère.

Charles devra également être proclamé «dès que possible» lors d’un conseil d’adhésion au palais Saint-James, indique le site Web.

La cérémonie devrait avoir lieu le lendemain de la mort de la reine, a déclaré le commentateur royal de CTV News, Richard Berthelsen. Cela impliquera une récitation publique des titres de Charles et la reconnaissance que la reine est décédée, le proclamant finalement comme le roi.

Pour cette cérémonie, tous les membres du Conseil privé sont convoqués, et le lord-maire et les échevins de la ville de Londres et les hauts-commissaires des pays du Commonwealth sont invités à y assister.

Après la proclamation, Charles lira une déclaration et prêtera serment de «préserver l’Église d’Angleterre établie» et de «préserver l’Église d’Écosse», selon le site Web. Le serment est connu sous le nom de déclaration d’accession et vise à maintenir la succession protestante établie. Il est normalement fait lors de la prochaine ouverture officielle du Parlement.

La famille royale a déclaré que la proclamation publique du nouveau souverain serait d’abord lue au palais Saint-James à Londres. Il sera également lu à Édimbourg, Cardiff et Belfast.

Quant au couronnement de Charles, il n’aura lieu que “quelques mois” après son avènement après une période de deuil, selon la famille royale. Berthelsen note que cela aura probablement lieu six mois à un an après la mort de la reine.

La cérémonie nécessitera également une “énorme quantité de préparation”, selon la famille royale, car il y a un certain nombre de représentants des chambres du Parlement, de l’église et de l’État, des premiers ministres et des citoyens éminents du Commonwealth et d’autres pays qui voudraient y assistent généralement.

Pourtant, Berthelsen prévoit que ce sera très différent de la cérémonie de couronnement de sa mère en 1953.

« Ce sera beaucoup plus contemporain et [have] une liste d’invités beaucoup plus représentative du royaume et du Commonwealth que celle de sa mère », a-t-il déclaré.

La cérémonie de la reine Elizabeth II a suivi un ordre très prescrit, a-t-il dit, et comportait une liste d’invités prévisible de ceux qui détenaient des titres de haut rang décernés en vertu de la naissance, quelque chose de représentatif d’une époque bien différente. Aujourd’hui, Berthelsen s’attend à un groupe de participants plus diversifié, comme des maires, des conseillers et davantage de députés. Les fondamentaux resteront cependant.

« Les éléments essentiels et [their] la nature religieuse demeurera, ce qui consiste essentiellement à prêter serment à Dieu de gouverner les gens selon leurs lois et leur constitution.



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira