Le prince Charles empêchera Edward de devenir duc d’Édimbourg malgré les souhaits de son père alors que le futur roi veut une monarchie réduite

Le PRINCE Charles est sur le point de faire échouer la nomination de son jeune frère en tant que duc d’Édimbourg malgré les souhaits de son défunt père, en faveur d’une monarchie réduite, affirme-t-on.

Le futur roi serait réticent à céder le titre au comte de Wessex, malgré son attente de 20 ans pour hériter du titre du prince Philip.

Le prince Charles serait réticent à transmettre le titre au prince Edward en faveur d’une monarchie allégée Crédit : Getty

Prince Edward vu avec ses frères Charles et Andrew Crédit : PA : Association de la presse

Bien qu’il ait patiemment joué le long jeu, le prince Edward pourrait se retrouver les mains vides car Charles détient toutes les cartes – et il envisage une souveraineté allégée.

Une source proche de Charles a déclaré: « Le prince est le duc d’Édimbourg tel qu’il est, et c’est à lui de décider ce qu’il advient du titre. Cela n’ira pas à Edward. »

Après la mort de Philip en avril, conformément à la tradition royale, le titre a été transmis au fils aîné Charles – et il a l’intention de le garder fermement pour le moment.

Le rite de passage serait passé par la fenêtre, au milieu des informations selon lesquelles Charles envisageait fortement de conserver le titre lui-même.

« CE N’EST PAS UNE AFFAIRE TERMINÉE »

« Il ne s’agit pas seulement de savoir si Edward devient duc d’Édimbourg par rite de passage ou non, il y a eu des discussions sur l’ensemble du niveau supérieur de la famille royale », a déclaré une source au Daily Mail.

Le bébé du groupe royal, Edward, devait succéder à son père dans le duché « en temps voulu » avec la bénédiction de la reine et du prince Philip, a annoncé le palais de Buckingham en 1999.

Après son mariage avec Sophie Rhys-Jones cette année-là, la reine lui a accordé le titre de comte de Wessex, un titre qu’il a choisi – et Charles peut désormais contrecarrer la promotion présumée de son jeune frère.

Lors de l’accession éventuelle de Charles au trône, le titre de duc d’Édimbourg fusionnera avec la couronne, ce qui signifie que le nouveau roi pourra accorder à Edward le titre de duc d’Édimbourg.

Mais selon le Mail, un membre du cercle restreint de Charles a déclaré qu’il « indiquait clairement que son frère avait peut-être sauté le pas » et que l’obtention du titre « n’est pas une affaire conclue ».

Alternativement, le prince de Galles devra décider d’accorder le titre à Edward, un autre membre de sa famille, ou de le laisser en suspens – malgré les souhaits du prince Philip.

« C’était probablement la nature humaine de transférer votre affection au plus jeune, qui dans l’ordre des choses n’héritera de rien. C’est pourquoi il a souhaité qu’Edward ait son titre. Aide Royale

Le lien étroit de Philip avec son plus jeune enfant serait la force motrice derrière l’hésitation de Charles.

« Mettez-vous à sa place », a déclaré un assistant au Mail. « Tu as été consort et puis [Charles] arrive et est soudain l’héritier.

Une autre source a déclaré que certains à Clarence House étaient irrités par le fait que les Wessex sont considérés comme une valeur sûre et étaient également contrariés par la proximité d’Edward avec la reine.

« Il a été noté qu’ils sont souvent décrits comme ‘indispensables' », ont-ils déclaré. « Cela semble stratégique. »

Philip serait bien conscient des choix minces d’Edward par rapport à la profusion de titres disponibles pour Charles – quelque chose que le futur roi serait en train de réorganiser alors qu’il planifie son règne à venir.

On dit qu’il préfère moins de titres et d’engagements royaux que ses successeurs, ce qui suggère que le titre du duc d’Édimbourg pourrait être supprimé.

Edward serait conscient qu’il n’est pas certain qu’il obtiendra le titre.

Dans une interview accordée à la BBC le mois dernier, on lui a demandé : « Vous serez le prochain duc d’Édimbourg, lorsque le prince de Galles deviendra roi, c’est quelque chose à assumer ?

Edward a répondu: « C’était bien en théorie, il y a longtemps, quand c’était une sorte de chimère de mon père… et bien sûr, cela dépendra du fait que le prince de Galles, lorsqu’il deviendra roi, s’il faites-le, alors nous attendrons de voir. Alors oui, ce sera tout un défi de relever cela. «

Le comte de Wessex a également noté dans le passé à quel point l’octroi du titre était « doux-amer » car il ne pouvait lui venir qu’« après le décès de mes deux parents ».

Charles aurait tendance à aller à l’encontre des souhaits du prince Philip Crédit : AFP