Le prince Charles édite The Voice, le seul journal noir de Grande-Bretagne, pour le 40e anniversaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Charles a édité une édition du journal afro-caribéen The Voice pour marquer son 40e anniversaire.

Le prince de Galles a été invité à éditer l’édition, qui se concentrera sur le travail que Charles a effectué avec les dirigeants communautaires au fil des ans.

Le prince Charles, l’héritier du trône britannique, a déclaré qu’il “était tellement touché” d’être invité à éditer l’édition, qui comprendra des interviews de la star de cinéma Idris Elba et de la baronne Doreen Lawrence, la mère en campagne de Stephen Lawrence, qui a été assassiné en une attaque raciste en 1993.

LE MARIAGE DU PRINCE CHARLES AVEC LA PRINCESSE DIANA LE “HANTERA TOUJOURS”, DIT L’AUTEUR: “SOUVENIR D’UNE CHOSE”

Elba, l’acteur britannique noir qui a joué dans “The Wire” et plusieurs films Marvel, a déclaré à l’hebdomadaire qu’une subvention de l’association caritative pour les jeunes de Charles, The Prince’s Trust, à 16 ans “a ouvert des portes qui ont changé ma vie”.

The Voice a été lancé en 1982. Le journal est publié une fois par mois à Londres, et l’édition éditée par le prince Charles doit être publiée le 1er septembre.

Parlant de la publication, Charles a déclaré: “Au cours des quatre dernières décennies, avec tous les énormes changements dont ils ont été témoins, le seul journal noir britannique survivant est devenu une institution et un élément crucial du tissu de notre société.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est pourquoi j’ai été si touché d’être invité à éditer cette édition spéciale.”

Le rédacteur en chef de The Voice, Lester Holloway, a noté dans un communiqué qu’il existe des “parallèles” entre le travail du point de vente et le travail caritatif du prince Charles.

“Nos lecteurs pourraient être surpris des parallèles entre les problèmes sur lesquels The Voice a fait campagne pendant quatre décennies et le travail dans lequel le prince de Galles a été impliqué au cours de la même période, souvent dans les coulisses. Au cours des dernières décennies, ces causes ont été autrefois méprisées. et ridiculisés, mais aujourd’hui ils sont largement reconnus.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Pourtant, toutes les recherches nous disent jusqu’où nous devons aller pour être une société vraiment égalitaire”, a-t-il poursuivi. “Le Prince en est conscient, et c’est en soi une raison d’espérer.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.