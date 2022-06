Le prince Charles devrait s’adresser aux pays du Commonwealth qui cherchent à rompre les liens avec la famille royale | Nouvelles du monde

Le prince de Galles devrait aborder la question controversée des autres pays du Commonwealth coupant leurs liens avec la famille royale dans un discours prononcé à l’ouverture de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) au Rwanda.

Lors de la cérémonie officielle à Kigali, qui lance officiellement les réunions du CHOGM au niveau des dirigeants, il est prévu que le prince dira: « Le Commonwealth contient en son sein des pays qui ont eu des relations constitutionnelles avec ma famille, certains qui continuent à le faire, et de plus en plus ceux qui n’en ont pas eu.

« Je tiens à dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que l’arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque pays membre.

« Le bénéfice d’une longue vie m’apporte l’expérience que des arrangements comme ceux-ci peuvent changer, calmement et sans rancune. »

Novembre dernier prince Charles s’est rendu à la Barbade au nom de la reine pour assister à la L’île des Caraïbes devient une république.

On s’attend à ce qu’il parle de cette expérience et l’utilise pour souligner l’importance de la Commonwealth famille, en disant : « Comme je l’ai dit à la Barbade en novembre dernier, nous ne devons jamais oublier les choses qui ne changent pas : le partenariat étroit et de confiance entre les membres du Commonwealth ; nos valeurs communes et nos objectifs partagés ; et, peut-être le plus important, le lien fort et durable des liens entre les peuples du Commonwealth qui nous renforcent tous. »

Il s’agit de la première réunion des chefs de gouvernement à laquelle le prince de Galles assiste depuis qu’il a été confirmé en 2018 qu’il suivrait automatiquement la reine à la tête du Commonwealth.

Dans le passé, le palais a déclaré que la famille royale estimait que le peuple d’un pays devait décider de son avenir. La reine et le prince Charles ont tous deux fait valoir ce point dans des discours précédents.

Mais les remarques du prince devant des représentants des 54 pays du Commonwealth sont sans aucun doute une réaction au débat croissant dont ont été témoins les membres de la famille royale lors de tournées à l’étranger, notamment les appels à devenir une république en Jamaïque lors de la tournée du duc et de la duchesse de Cambridge.

Quinze pays, dont le Royaume-Uni, conservent la reine à la tête de l’État et sont connus sous le nom de royaumes du Commonwealth.

Plus tard dans la journée, le Premier ministre Boris Johnson doit prendre une tasse de thé avec le prince Charles.

Hier, M. Johnson a déclaré qu’il parlerait au prince de la nouvelle politique d’immigration du gouvernement consistant à envoyer des migrants au Rwanda, à la suite affirme que le prince a critiqué en privé l’idée.

Mais tard hier, le numéro 10 et le palais semblaient avoir parlé de la réunion, les deux parties suggérant qu’il est peu probable que la politique migratoire soit discutée.

Au lieu de cela, les sujets à l’ordre du jour sont la durabilité, la jeunesse et l’histoire et les valeurs du Commonwealth et la passion de Charles pour cela.