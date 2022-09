Le prince Charles devient roi après la mort de la reine Elizabeth II. Comment gouvernera-t-il le Royaume-Uni ?

Lors de la conférence sur le climat COP26 l’année dernière à Glasgow, en Écosse, le prince Charles a averti les dirigeants mondiaux qu’ils devaient adopter un “pied de guerre” pour faire face à la menace mondiale du changement climatique et de la perte de biodiversité.

Charles a fait des plaidoyers similaires depuis – et dans les années précédentes; il a défendu des causes environnementales car il était un peu inhabituel pour quelqu’un dans sa position publique de le faire. Et maintenant, il est peut-être parmi les personnalités les plus en vue à défendre la cause, alors qu’il monte sur le trône après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II.

La reine est décédée jeudi, à Balmoral, un domaine royal en Ecosse. Plus tôt dans la journée, le palais avait pris la décision inhabituelle de publier une déclaration disant que “les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale”. Elle avait 96 ans.

Charles est maintenant officiellement roi. Le couronnement – la cérémonie de couronnement du nouveau souverain – n’aura pas lieu avant plusieurs mois, mais son statut de roi est déjà défini.

En tant que roi, Charles est également le chef de l’État britannique, ainsi que le chef de l’État d’autres pays du « royaume du Commonwealth » qui reconnaissent toujours le monarque, notamment l’Australie, le Canada et les Bahamas. En 2018, la reine a également nommé Charles à la tête du Commonwealth des Nations, qui est le Royaume-Uni plus un groupe de 53 pays qui ont des liens culturels ou politiques avec lui, y compris dans le cadre de son ancien empire.

Charles est l’héritier présomptif le plus ancien, et ses positions, causes et scandales ont été passés au crible toute sa vie. Bien que Charles ait assumé de plus en plus de fonctions royales ces derniers mois, cela ne change rien à l’importance de cette succession. “Il y aura des moments d’incertitude, et ces moments d’incertitude se produiront dans tous les domaines où le monarque a une position”, a déclaré Onyeka Nubia, historienne à l’Université de Nottingham. “Il y aura une incertitude politique, une incertitude peut-être culturelle, peut-être une incertitude sociale.”

Et Charles commencera son règne à un moment incertain pour la Grande-Bretagne, et le monde. Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne et tente d’établir sa position dans le monde au lendemain du Brexit. Le Brexit teste l’unité du royaume lui-même, tout comme un nouveau Premier ministre, Liz Truss, est entré en fonction au milieu de l’inflation et des crises énergétiques et de la guerre en cours en Ukraine.

La monarchie britannique a toujours été un outil de soft power, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Charles, après avoir attendu 70 ans dans les coulisses, a probablement sa propre opinion sur la façon dont il peut utiliser son soft power et son influence. Son dossier public peut offrir des indices sur la façon dont il régnera, mais il en va de même pour l’institution de la monarchie elle-même. “La raison pour laquelle la monarchie a survécu est en cherchant constamment de nouveaux rôles pour elle-même”, a déclaré Ed Owens, un historien de la monarchie britannique moderne. Et c’est peut-être le principe directeur du nouveau roi : faire en sorte que la monarchie survive.

Le prince Charles, le « roi écologiste en attente »

La succession de Charles est monumentale, en partie parce qu’il a fallu si longtemps pour que cela se produise.

La reine Elizabeth II a régné pendant toute une génération. “Elle a aidé la nation à surmonter toutes ces crises au cours des sept dernières décennies, et donc leur identité, l’identité nationale britannique, est vraiment enveloppée dans la figure de la reine Elizabeth”, a déclaré Brooke Newman, historienne de la Grande-Bretagne moderne et de la British Atlantic à la Virginia Commonwealth University.

Au cours de son règne de 70 ans, le plus long de tous les monarques britanniques, Elizabeth a régné pendant la décolonisation de larges pans de l’Afrique et des Caraïbes, les troubles en Irlande du Nord, la fin de la guerre froide, la crise financière de 2008, le Brexit, le Covid -19 pandémie, et plus encore.

Elizabeth a pris le trône à un jeune âge, étant autant façonnée par le rôle qu’elle l’a façonné. Elle a maintenu un degré d’inscrutabilité, toujours prudente et prudente dans ce qu’elle disait, ce qui a parfois permis à certains Britanniques de projeter sur elle ce qu’ils voulaient. Charles n’est pas aussi populaire que la reine, ou même que son fils William, mais certains experts ont déclaré que la popularité de Charles avait souvent autant à voir avec l’épisode de la série dramatique. La Couronne les gens regardent, quant à ce que fait réellement Charles.

Mais Charles a un dossier public remontant à 70 ans. Il a eu des scandales, bien sûr, y compris sa séparation d’avec la princesse Diana. Il a également embrassé publiquement des causes, de la défense de la chasse au renard à la médecine alternative en passant par l’agriculture biologique. Le Guardian a passé 10 ans à essayer de publier des notes de service que Charles avait écrites aux ministres du gouvernement, faisant pression pour diverses causes. Les soi-disant “Spider Memos” incluent tout, d’une demande passionnée de mettre fin à la pêche illégale de la légine australe à un appel pour plus d’équipement pour les troupes en Irak.

D’un autre côté, sa personnalité publique offre quelques indices sur le type de roi qu’il sera. Son écologiste, en particulier, se démarque. “Il y a un autre rôle qu’il se taille soigneusement en ce moment, et c’est en tant que roi écologiste en attente”, a déclaré Owens. “Il essaie vraiment de créer une nouvelle plate-forme mondiale pour la monarchie britannique.”

Il y a beaucoup de questions sur ce à quoi ressemblera ce leadership, mais comme l’ont dit les experts, Charles a beaucoup de crédibilité au moins sur ce problème mondial, car il met en garde contre le changement climatique depuis les années 1990. Le défi, a déclaré Owens, est que Charles n’a aucun pouvoir politique réel et, en fin de compte, pour lutter contre le changement climatique, les gouvernements devront faire des choix politiques difficiles et agir. Mais la monarchie peut également faire appel à son soft power – par exemple des dîners ou des visites d’État – pour tenter de plaider en faveur de l’action climatique. Et bien sûr, en réorientant la monarchie autour de cet enjeu mondial, c’est un moyen pour l’institution de rester pertinente et peut-être même nécessaire.

Les nombreux changements et défis auxquels Charles est confronté

Charles est peut-être le roi du changement climatique. Mais il devra également se demander où l’institution de la monarchie s’inscrit dans la place de la Grande-Bretagne dans le monde et avec l’idée même de la britannicité.

Comme l’ont souligné les experts, la monarchie britannique est une institution politique, mais elle est également censée être au-dessus de la politique. La famille royale prend cela très, très au sérieux, même si elle utilise son influence pour tenter de faire avancer les objectifs de la Grande-Bretagne. “La philosophie clé de la Maison de Windsor est qu’ils sont là par hasard, et il est de leur devoir d’accomplir ces fonctions qui, dans l’ensemble, sont incroyablement, incroyablement ennuyeuses, dont ils ne tirent pas grand-chose personnellement. , mais ils estiment qu’il est important de maintenir le système de gouvernement », a déclaré Philip Murphy, directeur de l’histoire et de la politique à l’Université de Londres. “Et donc, oui, il y a un devoir envers la nation et envers le peuple britannique.”

Charles prend également la tête du Commonwealth, un groupe disparate de nations qui ne sont liées que par des liens très lâches avec la Grande-Bretagne. Comme l’ont dit les experts, la reine Elizabeth a investi ce rôle de chef du Commonwealth et, en le transmettant à Charles, a indiqué qu’elle souhaitait que cela continue. Mais il y a aussi beaucoup de calculs historiques qui n’ont pas vraiment été faits, surtout en ce qui concerne l’histoire impériale de la Grande-Bretagne et son implication dans la traite des esclaves. Certains pays qui reconnaissent encore la monarchie, comme la Barbade, ont récemment décidé de retirer Elizabeth à la tête de l’État, et d’autres, comme la Jamaïque, sont susceptibles de le faire également.

Que Charles puisse – ou doive – maintenir son rôle à la tête du Commonwealth est l’une des questions auxquelles il sera probablement confronté. Il s’est rendu à la Barbade au moment même où elle rejetait la reine, signe que la monarchie accorde toujours de la valeur à ces liens avec le Commonwealth. Mais comme l’a dit Newman, une grande partie de cette notion du Commonwealth est venue de la reine elle-même : “Une fois qu’elle sera partie, je pense que cela pourrait s’effondrer.” Cela pourrait être déstabilisant, du moins dans la façon dont la Grande-Bretagne se perçoit et sa place dans le monde.

Cela est particulièrement aigu alors que le Royaume-Uni tente de se définir à la suite du Brexit. Le gouvernement conservateur a vanté une idée de « Grande-Bretagne mondiale » dans le monde post-Brexit, une idée où le Royaume-Uni réaffirme son pouvoir et son influence en dehors de l’Union européenne. Cela signifie des accords commerciaux avec le reste du monde, mais aussi dans son fort soutien à l’Ukraine. Déterminer quel rôle le Commonwealth jouera dans la politique étrangère britannique pourrait également en faire partie.

Et puis il y a la question de la Grande-Bretagne elle-même. La monarchie a traditionnellement joué un rôle dans le renforcement de ces liens de «britannicité», c’est-à-dire entre l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Mais le Brexit a tendu certains des liens au sein du Royaume-Uni. Il a relancé la question de l’indépendance écossaise. Cela a soulevé des questions délicates pour le statut de l’Irlande du Nord, et cela rend la réunification de l’Irlande plus probable. Même le Pays de Galles a vu un soutien croissant à l’indépendance.

L’éclatement de l’Union n’est pas imminent, ni même très probable pendant le mandat de Charles, mais il devra s’y attaquer. Une chose que tous les Britanniques avaient en commun était la reine ; maintenant la question est de savoir si Charles peut jouer un rôle unificateur similaire. “C’est vraiment la britannicité, qui va être au premier plan – et la mesure dans laquelle la monarchie peut aider, cimenter ou solidifier une sorte d’identité britannique supranationale, ce qui sera impératif si la Grande-Bretagne reste intacte”, a déclaré Arianne Chernock, professeur d’histoire britannique et européenne à l’Université de Boston.

Ces défis s’ajoutent à la plus grande instabilité que l’Europe ait connue depuis des décennies : l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la réponse de l’Occident ont exacerbé les crises économiques et du coût de la vie liées au Covid-19 et au Brexit au Royaume-Uni. Mais même avec ces défis, la monarchie britannique ne changera peut-être pas tant que ça. La cohérence est un peu l’affaire de la monarchie. La manière dont Charles règne et les causes qu’il s’attaque peuvent en fin de compte être déterminées par cela, surtout : la pression à laquelle l’héritier le plus ancien est confronté pour maintenir l’institution intacte.