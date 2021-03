Le PRINCE Charles a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en Grèce lors de son premier voyage à l’étranger depuis l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont assisté à une cérémonie commémorative sur la place Syntagma à Athènes dans le cadre d’une visite de deux jours.

Le couple s’est joint à d’autres dignitaires pour observer le défilé militaire du jour de l’indépendance qui marque le soulèvement de la Grèce contre l’Empire ottoman en 1821.

Ils ont été accueillis ce matin par la présidente Katerina Sakellaropoulou et son partenaire Pavlos Kotsonis.

Le groupe s’est ensuite rendu au Monument du Soldat inconnu, un mémorial dédié aux soldats grecs tués pendant la guerre, pour participer au dépôt de gerbes.

Des avions de combat ont ensuite survolé la colline de l’Acropole lors du défilé militaire à Athènes.

Au cours des années précédentes, des milliers de personnes agitant des drapeaux grecs ont aligné les rues principales du centre d’Athènes pour regarder le défilé, mais la cérémonie de cette année était une affaire plus modérée en raison de la pandémie de Covid.

Charles et Camilla sont arrivés en Grèce mercredi après-midi alors qu’il rendait hommage au pays dans lequel son père est né il y a près de 100 ans.

Le couple royal était invité à un dîner officiel hier soir au manoir présidentiel d’Athènes pour les célébrations du bicentenaire du pays.

L’héritier du trône a salué les liens «forts et vitaux» entre le Royaume-Uni et la Grèce, et a fait un clin d’œil au lien du duc d’Édimbourg, âgé de 99 ans, avec le pays.

Philip est né prince de Grèce et du Danemark, prétendument sur la table de cuisine de sa maison familiale, Mon Repos, sur l’île grecque de Corfou, en 1921.

S’exprimant lors du dîner, qui a eu 45 invités au total et a été accueilli par la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou, Charles a déclaré: « Ma femme et moi ne pourrions être plus ravis d’être de retour en Grèce, qui a longtemps tenu le plus spécial place dans mon cœur.

« Après tout, la Grèce est la terre de mon grand-père et de la naissance de mon père, il y a près de cent ans, en l’année du centenaire de l’indépendance grecque. »

Il a ajouté: « Plus tard, c’est à Athènes que ma chère grand-mère, la princesse Alice, pendant les années sombres de l’occupation nazie, a abrité une famille juive – un acte pour lequel en Israël elle est considérée comme » Juste parmi les Nations « . »

La visite officielle de deux jours du couple en Grèce, à la demande du gouvernement britannique à la suite d’une invitation du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, intervient huit jours après que Philip ait quitté l’hôpital après un séjour d’un mois en traitement.

Le duc, qui fête ses 100 ans en juin, a passé 28 nuits en hospitalisation – son plus long séjour.

Il recevait initialement des soins pour une infection, puis a subi une chirurgie cardiaque pour une maladie préexistante.

Dans son discours, Charles a déclaré: «En ressentant un lien profond avec la Grèce – ses paysages, son histoire et sa culture – je ne suis guère seul: il y a quelque chose de son essence en nous tous.

«En tant que source de la civilisation occidentale, l’esprit de la Grèce traverse nos sociétés et nos démocraties.

« Sans elle, nos lois, notre art, notre mode de vie, n’auraient jamais fleuri comme ils l’ont fait. »

Charles a déclaré qu’Athènes voulait adopter son ambitieuse Terra Carta, ou Charte de la Terre, qui a des parallèles avec la Magna Carta.

Il vise à encourager le secteur privé à sauvegarder la planète en adoptant la durabilité et à investir 10 milliards de dollars (7,3 milliards de livres sterling) dans le «capital naturel» d’ici 2022.

Et il a conclu en disant: «Excellence – aujourd’hui, comme en 1821, la Grèce peut compter sur ses amis du Royaume-Uni.

«Les liens entre nous sont forts et vitaux et font une différence profonde dans notre prospérité et notre sécurité communes.

« Tout comme nos histoires sont étroitement liées, notre avenir le sera aussi. »

Camilla portait une robe de soirée en soie bleue d’Anna Valentine au dîner après avoir débarqué de l’avion vêtue d’une robe bleue et blanche de Fiona Clare surmontée d’une cape Anna Valentine.

Plus tôt mercredi soir, Charles et Camilla étaient à la cérémonie officielle célébrant l’ouverture de la National Gallery, et ont été présentés par M. Mitsotakis et son épouse Mareva Grabowski-Mitsotaki.

Ils ont vu les peintures des artistes britanniques Thomas Gordon et Frank Abney Hastings.

La poignée de main étant toujours exclue en raison de la pandémie de Covid-19, Charles a accueilli les gens avec un accueil namaste, joignant ses mains et inclinant la tête.

Jeudi, le couple assistera à un dépôt de gerbes au Mémorial du soldat inconnu et assistera au défilé militaire du jour de l’indépendance qui marque le soulèvement de la Grèce contre l’Empire ottoman en 1821.

Au cours des années précédentes, des milliers de personnes agitant des drapeaux grecs ont aligné les rues principales du centre d’Athènes pour assister au défilé du 25 mars.

La brève tournée sera la troisième visite officielle de Charles en Grèce après sa première en 1998 et un autre voyage en 2018 avec Camilla, sa première visite officielle dans le pays.

Le couple a déjà voyagé à l’étranger pendant la pandémie, visitant l’Allemagne en novembre pour un bref voyage de deux jours afin d’assister aux commémorations marquant la Journée nationale du deuil du pays.

Charles et Camilla ont tous deux reçu leurs jabs Coivd le 10 février, Camilla ayant rapporté l’avoir reçu d’un médecin royal à son domicile dans le Wiltshire.

Charles a subi une légère dose du virus lors de la première vague de mars dernier et a dû s’isoler à Birkhall, en Écosse.

Le couple a précédemment confirmé qu’il prévoyait de se faire vacciner, mais a déclaré qu’il attendrait son tour et ne s’attendrait pas à un traitement préférentiel.

En juillet dernier, Charles a déclaré qu’il espérait se rendre à nouveau en Grèce après la pandémie.

Dans un article d’opinion pour Ta Nea, un quotidien du pays, il a adressé ses « vœux les plus sincères au peuple grec en cette période très difficile ».

Il a ajouté: «La résilience de la Grèce et de son peuple a déjà été testée, et j’espère que le pays émergera une fois de plus avec une vigueur et un optimisme renouvelés.

«Quand ce moment viendra et que le monde aura traversé cette période difficile, ma femme et moi espérons visiter la Grèce et vous revoir tous.

« Jusqu’à ce que nous nous revoyions. »

Selon les règles actuelles, vous ne pouvez voyager à l’étranger (ou au Royaume-Uni) que lorsque vous avez d’abord une raison légalement autorisée de quitter votre domicile.

Les gens ne peuvent voyager à l’étranger que pour des raisons essentielles, y compris un travail qui ne peut pas être effectué de chez eux.

Tous les départs vers la Grèce doivent avoir un formulaire de déclaration de voyage et un test de coronavirus négatif pour entrer, ainsi qu’un formulaire de localisation de passagers et pour revenir, vous aurez également besoin de trois tests Covid et d’une mise en quarantaine pendant 10 jours.

Cela intervient alors que les vacanciers britanniques vaccinés pourraient être en mesure de s’envoler pour la Grèce dès le mois de mai.

Le gouvernement grec a suggéré de vacciner le personnel des aéroports et les travailleurs des centres de villégiature dans le but de relancer leur industrie du tourisme – mais les dirigeants européens ont déclaré qu’il était trop tôt.

La Grèce pourrait se retrouver dans les mauvais livres de l’UE, après que le bloc ait insisté sur une approche unie pour permettre la reprise des voyages non essentiels en provenance de l’extérieur de l’UE.