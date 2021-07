Le prince Charles catégorique Camilla SERA couronné reine consort

AUJOURD’HUI, cela fait exactement trois mois que le prince Philip a été inhumé – et déjà la future monarchie sous Charles en tant que roi prend forme.

Le soleil peut révéler que le prince est déterminé que sa femme Camilla sera couronnée reine consort le jour où il montera sur le trône.

Charles est une épouse inflexible, Camilla deviendra sa reine consort – une mise à niveau de la princesse consort prévue – comme dans notre maquette

Une telle décision lui donnerait un statut nettement plus élevé, similaire à celui détenu par feu la reine mère.

Et tout projet de refuser de donner le titre de duc d’Édimbourg à son frère Edward risque de susciter la colère de sa femme Sophie, affirment les amis du couple.

L’ancien correspondant royal de la BBC, Brian Hoey, a déclaré que le prince Charles avait déjà fait savoir qu’il souhaitait que le nombre de membres de la famille royale assistant à son couronnement soit « légèrement réduit » de l’appel lorsque sa mère a été couronnée.

En 1953, sur les 8 000 participants, 39 étaient des membres de la famille royale, dont plusieurs cousins ​​germains de la reine une fois enlevés.

Maintenant, le prochain couronnement ressemble beaucoup au plan des espoirs de Charles pour une monarchie globalement allégée.

La façon dont cela pourrait se dérouler a été mise en lumière cette semaine après qu’il est apparu que le souhait de Philip que son titre de duc d’Édimbourg revienne à son plus jeune fils, Edward, après la mort de la reine, est peu susceptible de se produire.

Lorsque Philip est décédé en avril, ses titres – y compris le duc d’Édimbourg – sont automatiquement allés à Charles. Et il compte bien le garder.

Un courtisan a révélé : « Le prince est le duc d’Édimbourg tel qu’il est et c’est à lui de décider ce qui arrive au titre. Cela n’ira pas à Edward.

Ce serait un coup dur pour Edward et sa femme, Sophie Wessex, qui ont rendu visite à la reine pour la réconforter peu de temps après la mort de Philip.

Un ami proche du couple a déclaré au Sun: « Edward et Sophie seraient vraiment perplexes, très blessés et déçus d’être traités de cette façon.

« Ils n’ont tous les deux rien fait pour mériter ce genre de traitement de la part de Charles – bien au contraire quand on regarde leur service impeccable à la couronne.

«Je sais que Charles est depuis longtemps préoccupé par la proximité implicite entre la reine et Sophie. Effectivement, il sait à quoi ça ressemble – un étranger comme Sophie, malgré un début difficile, est en fait devenu plus proche de sa mère qu’il ne le sera jamais.

Un autre ami a ajouté: « Cela peut donner à Charles une certaine angoisse en termes de popularité du Wessex.

Et tout projet de Charles de refuser de donner le titre de duc d’Édimbourg à son frère Edward risque de susciter la colère de sa femme Sophie, affirment les amis du couple. Crédit : Rex

La reine mère était la reine consort au couronnement de George VI en 1937 Crédit : Getty

La reine lors de son couronnement en 1953 Crédit : Getty – Contributeur

« Charles est obstiné et il défierait les souhaits exprimés par son défunt père s’il le jugeait nécessaire.

« Mais pour l’amour de Dieu, espérons qu’il ne fera pas ça.

« Il en a assez dans son assiette pour garder la famille unie sans risquer qu’une autre faction royale s’éloigne du noyau. »

« Pas personnel, pratique »

Edward s’attendait certainement à ce titre vieux de près de 300 ans, conformément aux souhaits de ses deux parents.

L’expert royal Brian Hoey a déclaré: «Edward est le premier prince royal depuis les Tudors à être fait comte et non duc.

«La reine n’avait pas l’intention de permettre à son bébé d’être humilié en étant d’un rang inférieur à celui de ses frères.

« Ainsi, au moment de son mariage avec Sophie en 1999, elle a immédiatement fait savoir qu’Edward finirait par recevoir le titre de duc d’Édimbourg. »

Charles a refusé de commenter, son porte-parole affirmant qu’un tel discours serait « irrespectueux envers la reine ». Mais le camouflet probable ferait simplement partie du plan directeur de Charles en tant que nouveau monarque.

Avec les titres viennent non seulement des responsabilités, mais aussi des coûts.

La famille royale a déjà récupéré près de 90 millions de livres sterling par an auprès du contribuable britannique. À l’heure actuelle, Edward et Sophie ne prennent pas d’argent des deniers publics pour financer leur vie quotidienne. Mais s’il devait être élevé au rang de duc, cela pourrait changer.

Robert Jobson, auteur de Charles At Seventy, explique : « Ce n’est pas personnel, c’est pratique. Le prince de Galles n’a pas caché son désir d’une famille royale allégée.

«Il pense que pour la santé de la monarchie, avoir une famille royale élargie coûteuse n’est pas durable au 21e siècle.

« Il n’a rien contre Edward, bien qu’ils ne soient pas aussi proches qu’il l’est avec sa sœur Anne. »

Mais le problème d’Edward est la petite bière dans le grand plan de Charles. La question du titre de Camilla est plus controversée.

La position officielle de Clarence House est qu’elle sera la princesse consort.

Mais sa déclaration à ce sujet — faite lors de son mariage avec Charles il y a 16 ans — laissait une marge de manœuvre.

« Tentative à poings fermés »

« Il est prévu que Mme Parker Bowles utilise le titre SAR la princesse consort lorsque le prince de Galles accède au trône », a déclaré un porte-parole du palais.

Mais des sources royales sont convaincues que Charles a d’autres intentions et souhaite que Camilla – dont l’attrait pour le public a considérablement augmenté au fil des ans – devienne la reine consort.

En tant que reine consort, son rôle au couronnement serait considérablement amélioré. Brian Hoey a déclaré: « Le prince Charles veut que sa femme soit couronnée à ses côtés, avec la même formalité que celle du couronnement de sa grand-mère, feu la reine mère. »

Il a ajouté : « Au moment de son mariage avec le prince de Galles en 2005, Camilla était la femme la plus vilipendée non seulement en Grande-Bretagne mais sans doute dans le monde.

« Beaucoup l’ont blâmée pour la rupture du mariage de Charles avec Diana.

«Il a fallu 16 ans à Camilla pour être acceptée et respectée en tant que membre royal à part entière qu’elle est maintenant, et son comportement depuis qu’elle a rejoint The Firm a été impeccable.

«Elle s’est conduite avec dignité et décorum en soutenant son mari et la reine.

« Donc, comme elle ou la détester, Camilla va être la prochaine reine malgré toute controverse que cela pourrait causer.

« La décision n’est peut-être pas universellement populaire en Grande-Bretagne – il y a encore beaucoup de gens qui restent fermement dans le camp de Diana. Mais ça va arriver.

«Le prince Charles est déterminé à cela et personne – famille ou fonctionnaires – ne le persuadera du contraire.

«Le problème est que lorsque Charles et Camilla se sont mariés, il a été annoncé, dans une tentative mal conçue et maladroite d’apaiser l’opinion publique, qu’elle n’assumerait pas le titre de princesse de Galles.

« Au lieu de cela, Camilla prendrait l’un de ses titres subsidiaires, la duchesse de Cornouailles.

« Il a également été déclaré que lorsque le prince Charles accéderait au trône, elle serait connue sous le nom de princesse consort – et non de reine consort. Encore une fois, un non-sens complet.

« Nous n’avons jamais eu de princesse consort dans ce pays et nous n’en aurons pas cette fois.

« Lors du couronnement en 1937, la grand-mère de Charles était assise sur son trône à l’abbaye de Westminster avec son mari, George VI, et portait la couronne de la reine consort.

« Cette couronne en platine, avec ses 2 800 rubis, est toujours disponible et dans un état impeccable. »

En fait, il y a eu trois couronnes de la reine consort – les deux autres ont été portées par Alexandra de Danemark, épouse d’Édouard VII, et Marie de Teck, épouse de George V.

Ce qui soulève la possibilité que Camilla puisse faire fabriquer sa propre couronne – un autre élément sensible pour le prince Charles alors qu’il planifie un avenir de réduction des coûts.

Des plans devront être élaborés pour décider où Harry et Meghan pourraient figurer lorsque Charles sera couronné Crédit : PA

La position officielle de Clarence House est qu’elle sera la princesse consort Crédit : Getty