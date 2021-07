Le prince Charles a refusé la possibilité de monter à bord d’un bus à faibles émissions car il devrait porter un masque

LE PRINCE Charles a refusé la possibilité de monter à bord d’un bus à faibles émissions le jour de la liberté – car il aurait dû porter un masque.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont tous deux abandonné leurs couvre-visages hier alors que les restrictions étaient levées.

Le prince Charles a refusé la possibilité de monter à bord d’un bus à faibles émissions à Exeter car il aurait dû porter un masque Crédit : Getty

La duchesse de Cornouailles a visité la cathédrale d’Exeter pour entendre parler des travaux de restauration Crédit : Le Soleil

Ravi Camilla, 74 ans, a décrit ses espoirs que le pays soit « sur le pire ».

Des foules de sympathisants se sont réunis pour accueillir le couple royal à la cathédrale d’Exeter dans le Devon.

Camilla a discuté avec la locale Sarah Clarke qui a déclaré par la suite: «Elle a dit que c’était agréable d’être ici et j’espère que nous avons surmonté le pire – et j’ai dit« croisons les doigts ».

« Elle a également dit que nous devions simplement faire attention. »

Charles, 72 ans, a ensuite refusé la possibilité de monter à bord du bus à faibles émissions du conseil municipal d’Exeter, car il aurait dû porter un masque.

Le blâme a été imputé à la chaleur insupportable, car la flambée des températures avait atteint 30 ° C à l’extérieur – et encore plus à l’intérieur du bus.

Les masques sont toujours obligatoires sur les services de Transport for London Crédit : PA

Charles a visité la nouvelle gare routière de 8 millions de livres sterling de la ville dans le cadre des efforts d’Exeter pour des émissions de carbone nettes zéro d’ici 2030.

Tuesday Masding, un assistant de santé senior au North Devon Healthcare Trust, a déclaré après avoir parlé à Camilla : réaction appropriée.

Pendant ce temps, bien que les masques soient toujours obligatoires sur les services de Transport for London, de nombreux navetteurs ont été photographiés ne les portant pas hier.