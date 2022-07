Le prince Charles a pris l’argent de la famille Ben Laden – médias

Le don a été fait après que Charles ait rencontré deux des proches du cerveau terroriste à Londres

Le prince Charles de Grande-Bretagne “sécurisé personnellement” un don de 1 million de livres sterling (1,2 million de dollars) à son organisme de bienfaisance de la part de la famille d’Oussama ben Laden en 2013, a rapporté dimanche le Times. Le prince de Galles n’a été examiné que récemment pour avoir pris “sacs d’argent” de la famille royale du Qatar.

Charles “a négocié le paiement” après une rencontre privée avec Bakr et Shafiq ben Laden dans sa résidence londonienne de Clarence House en octobre 2013, ont affirmé les sources du journal. Bakr et Shafiq sont les demi-frères d’Oussama Ben Laden, le chef d’Al-Qaïda et cerveau du 11 septembre qui a été abattu par les forces spéciales américaines au Pakistan deux ans avant la réunion.

Selon le Times, Charles a accepté le don malgré les objections de son personnel et de la Prince of Wales Charitable Foundation (PWCF). Charles aurait choisi de ne pas rendre l’argent, car cela embarrasserait les frères.

Lire la suite Le prince Charles évite l’enquête

Cependant, le président de la PWCF, Sir Ian Cheshire, a déclaré au journal que les cinq administrateurs de l’organisme de bienfaisance “entièrement” accepté d’accepter le don après avoir écouté les préoccupations. Une autre source a déclaré au Guardian que le prince n’avait pas été invité à rendre l’argent et a contesté les suggestions selon lesquelles il aurait personnellement négocié l’accord.

Rien n’indique que Bakr ou Shafiq ben Laden aient jamais financé ou participé au terrorisme, a souligné le Times.

La UK Charity Commission a abandonné la semaine dernière une enquête sur des dons de plusieurs millions de livres sterling faits par la famille royale qatarie à la PWCF. Les médias britanniques ont rapporté le mois dernier que Charles avait reçu des sacs remplis d’argent totalisant plus de 2,5 millions de livres sterling (3,07 millions de dollars) lors de réunions avec le cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani entre 2011 et 2015. Al Thani a été Premier ministre du Qatar entre 2007 et 2013. .

Le prince de Galles n’est pas étranger à la controverse et sa relation avec la famille Ben Laden a déjà été remise en question. Après avoir été présenté à Bakr au Centre d’études islamiques d’Oxford en 2000, Charles a été condamné par la presse britannique lorsqu’il a dîné avec le frère d’Oussama en octobre suivant, moins d’un mois après les attentats du 11 septembre.