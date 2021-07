Le PRINCE Charles avait prévu un dîner en tête-à-tête avec son fils Harry – mais le « redoutait » au cas où il dirait la mauvaise chose, a-t-on affirmé.

Le duc de Sussex est rentré au Royaume-Uni depuis son domicile de LA pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana ce mois-ci.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

On peut voir le prince Harry parler à son père Charles ici avant Megxit Crédit : Getty

Ce n’est que la deuxième fois que Harry retourne au Royaume-Uni depuis qu’il a quitté la famille royale – la première visite où le duc assiste aux funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Alors que l’homme de 36 ans semblait de bonne humeur pour sa visite en juillet – vu souriant avec son frère William – il a été signalé que des tensions subsistent entre Harry et sa famille.

Le Sun avait précédemment révélé que son père Charles serait en Écosse pour le dévoilement et ne verrait pas son fils.

Et le Daily Mail a rapporté que le père et le fils avaient prévu de se rencontrer avec un dîner « en tête-à-tête ».

Il a été affirmé que le futur roi, 72 ans, avait prévu de rentrer d’Écosse pour voir son fils et débattre des choses après la série de déclarations explosives de Harry sur la famille royale.

Cependant, on ne sait pas si la réunion a eu lieu.

Au lieu de cela, il a été affirmé que Charles « redoutait » le dîner – potentiellement par crainte que la réunion ne soit mal interprétée.

Harry a fait la visite éclair à Londres ce mois-ci mais n’était pas accompagné de sa femme Meghan Markle qui est restée à LA avec leur fils Archie et la petite fille Lilibet.

Le prince Harry est vu ici lors de ses derniers fiançailles royales Crédit : Getty

Il y a eu des rapports de tension entre Charles et Harry Crédit : Getty

Harry a parlé de son éducation dans des interviews franches Crédit : Getty

Le couple a élu domicile aux États-Unis après avoir radicalement quitté la famille royale peu de temps après son mariage.

Et ils ont depuis fait une série de commentaires explosifs sur la vie avec les Royals.

Harry était particulièrement critique envers Charles – l’accusant de le faire « souffrir ».

Dans le doc avec Oprah – The Me You Can’t See – le duc de Sussex a déclaré: « Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi: » Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi.

« Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, bien au contraire.

« Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants. »

Ce n’était qu’une interview franche des Sussex, qui se sont également assis avec Oprah pour parler de leur décision de quitter le cabinet.

Harry a parlé d’essayer d’obtenir de l’aide de sa famille pendant cette période difficile où sa femme « luttait » alors qu’elle était enceinte de leur fils Archie.

« Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, peu importe, se heurte à un silence total, une négligence totale », a-t-il déclaré.

Le prince Harry et Meghan ont accueilli ce mois-ci leur deuxième enfant, Lilibet.

Cependant, leur petite fille n’a pas encore rencontré la famille royale en personne.

Cependant, Kate Middleton a déclaré qu’elle avait hâte de rencontrer sa nièce après la nouvelle.

L’interview explosive d’Oprah avec Harry et Meghan Markle a vu le couple faire une série de réclamations Crédit : Getty

Meghan a affirmé qu’elle avait été confrontée au racisme dans la famille royale lors de l’entretien Crédit : AP

Harry et Meghan ont accueilli leur deuxième enfant Crédit : AFP