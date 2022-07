Le prince Charles a accepté un million de livres de la famille d’Oussama ben Laden : rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Charles aurait accepté un million de livres de la famille d’Oussama ben Laden en 2013.

Le Sunday Times, une publication basée au Royaume-Uni, a rapporté que Charles, 73 ans, avait personnellement pris de l’argent à Bakr ben Laden et à son frère Shafiq. Bakr est le chef de la famille saoudienne et les deux hommes sont des demi-frères du cerveau d’Al-Qaïda.

La transaction aurait eu lieu le 30 octobre 2013, un peu plus de douze ans après que Ben Laden a attaqué l’Amérique le 11 septembre 2001. Le point de vente a rapporté que Charles avait accepté les fonds malgré l’avis contraire de Clarence House et du Prince of Wales Charitable Fund ( PCCF).

L’argent a été déposé dans le fonds et des sources ont dit à Charles de rendre l’argent, mais il a refusé de le faire, a rapporté le média.

LE PRINCE CHARLES REFUSE TOUT ACTE MAL DONNÉ DANS LA RÉCLAMATION DE SACS D’ARGENT IMPLIQUANT UN POLITICIEN QATARI

Les représentants de Charles n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

“Le fait qu’un membre du plus haut niveau de l’establishment britannique ait choisi de négocier des accords avec un nom et une famille qui a non seulement sonné l’alarme, mais aussi une horreur abjecte dans le monde entier”, a déclaré une source au Sunday Times. « Pourquoi feriez-vous cela ? Quelle bonne raison y a-t-il pour faire cela ? »

La source a ajouté: “Je ne pensais tout simplement pas qu’un membre de la famille royale britannique devrait être impliqué dans ce genre d’entreprise.”

Le média a noté que ni Bakr ni Shafiq ben Laden n’ont jamais été liés à des actes de terrorisme. Ils sont liés à Usama par leur père, Mohammed bin Awad bin Laden. Il est devenu le non-royal le plus riche après avoir fondé le groupe BinLadin, a rapporté le média. Il est mort dans un accident d’avion en 1967.

L’HÉRITIER DE LA REINE ELIZABETH, LE PRINCE CHARLES, N’EST PAS HEURTÉ D’ÊTRE ROI POUR CETTE RAISON, DIT LE CINÉASTE ROYAL

En juin, Charles a fait face à des allégations distinctes selon lesquelles il aurait accepté une grosse somme d’argent d’un membre du gouvernement qatari.

Le bureau de Charles a nié que l’héritier du trône britannique ait commis un acte répréhensible en acceptant des sacs remplis d’argent liquide comme dons de charité d’un politicien qatari.

Le Sunday Times a rapporté le mois dernier que Charles avait reçu un total de 3 millions d’euros, soit 3,2 millions de dollars, du cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, l’ancien Premier ministre du Qatar. Le point de vente a allégué que l’argent avait été remis au prince britannique lors de réunions privées entre 2011 et 2015 – à une occasion dans une valise et une autre dans des sacs à provisions du grand magasin Fortnum & Mason de Londres.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le journal a également rapporté que l’argent avait été déposé sur les comptes du Prince of Wales’ Charitable Fund, qui accorde des subventions à d’autres groupes à but non lucratif qui soutiennent les causes et les intérêts du roi. Il n’a pas allégué que quelque chose d’illégal avait été fait.

Le bureau de Charles, Clarence House, a déclaré dans un communiqué que les dons “ont été immédiatement transmis à l’un des organismes de bienfaisance du prince qui a exercé la gouvernance appropriée et nous a assuré que tous les processus corrects avaient été suivis”.

Son fonds caritatif a également déclaré au point de vente qu’il avait vérifié “que le donateur était une contrepartie légitime et vérifiée… et nos auditeurs ont approuvé le don après une enquête spécifique lors de l’audit. Il n’y a pas eu de défaillance de la gouvernance”.

Le bureau des communications du gouvernement du Qatar n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l’Associated Press. Hamad n’a pas commenté publiquement.

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.