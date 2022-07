Le prince Charles a accepté 1 million de livres sterling de la famille d’Oussama ben Laden à des fins caritatives

Le PRINCE Charles a été englouti dans une nouvelle tempête la nuit dernière après qu’il est apparu qu’il avait accepté 1 million de livres sterling de la famille d’Oussama ben Laden.

Il a pris l’argent des frères du cerveau terroriste derrière le 11 septembre et il a finalement été déposé dans son organisme de bienfaisance, a déclaré le Sunday Times.

Il est apparu que le prince Charles avait déjà accepté 1 million de livres sterling de la famille d’Oussama ben Laden Crédit : Paul Edwards

Charles a pris l’argent des frères du cerveau terroriste derrière le 11 septembre et il a finalement été déposé dans son organisme de bienfaisance Crédit : AP : Associated Press

Le futur roi Charles, 73 ans, a reçu l’argent de Bakr et Shafiq ben Laden – les demi-frères paternels du chef d’al-Qaïda assassiné Oussama.

Il a négocié l’accord après une réunion privée à Clarence House avec Bakr, 76 ans, le 30 octobre 2013 – deux ans après que les forces spéciales américaines ont tué Ben Laden, 54 ans, au Pakistan.

Le prince de Galles a encaissé le don malgré les conseillers qui l’exhortaient à le restituer par crainte d’être associé à la famille de Ben Laden pourrait être catastrophique pour sa réputation.

Ils l’auraient prévenu que son image serait ternie si son nom figurait dans la même phrase que Ben Laden, a-t-on rapporté.

Au total, 2 977 personnes ont été tuées, dont 67 Britanniques, et plus de 6 000 blessées lors des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center de New York et d’autres lieux aux États-Unis, impliquant quatre avions détournés.

Oussama ben Laden était le chef du groupe terroriste al-Qaïda et a inspiré les attaques alors qu’il se cachait dans les montagnes d’Afghanistan.

Un membre du personnel de maison aurait dit à Charles « que ce ne serait bon pour personne » s’il était révélé dans les médias qu’il avait pris de l’argent à la famille de Ben Laden.

L’argent est allé à la Prince of Wales’s Charitable Foundation (PWCF). Au moins un administrateur aurait été parmi ceux qui l’ont supplié de rendre l’argent.

Une source a déclaré au Sunday Times: «Le fait qu’un membre du plus haut niveau de l’establishment britannique ait choisi de négocier des accords avec un nom et une famille qui a non seulement sonné l’alarme, mais aussi une horreur abjecte dans le monde entier. . . Pourquoi voudriez-vous faire cela?

« Quelle bonne raison y a-t-il ? »

Un initié du palais a déclaré au journal qu’il y avait une “grande crainte” que le don ne porte atteinte à la réputation de Charles et de l’organisme de bienfaisance.

Charles – qui a dîné avec Bakr deux semaines après le 11 septembre pour “discuter de la foi islamique” – aurait pensé qu’il aurait été trop embarrassant de rendre l’argent.

Le président de la PWCF, Sir Ian Cheshire, a déclaré que le don avait été “entièrement” accepté par ses cinq administrateurs à l’époque.

Un initié de l’organisme de bienfaisance a déclaré que l’approbation avait été donnée après que les fonds aient été déposés sur le compte bancaire Coutts de l’organisme de bienfaisance.

Ils auraient été mis en attente jusqu’à une discussion ultérieure, la source affirmant que cela était conforme aux règles de la Charity Commission.

C’est le dernier malheur de Charles, des semaines après qu’il a été révélé qu’il avait accepté un million d’euros en espèces de l’ancien Premier ministre du Qatar.

Il n’y a aucune suggestion que Bakr ou Shafiq aient été impliqués dans le terrorisme.

Clarence House a déclaré: «Le Fonds caritatif du prince de Galles nous a assuré qu’une diligence raisonnable approfondie avait été entreprise.

“La décision d’accepter a été prise par les seuls administrateurs de l’organisme de bienfaisance.”

Charles a reçu l’argent de Bakr et Shafiq ben Laden – les demi-frères paternels du chef d’al-Qaïda assassiné Oussama Crédit : SBG