Le prince britannique Harry prononcera le discours d’ouverture de la célébration de la journée Mandela à l’ONU

NATIONS UNIES – Le prince Harry de Grande-Bretagne s’adressera à l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa célébration annuelle lundi de la Journée internationale Nelson Madela et devrait parler de l’héritage du leader anti-apartheid sud-africain qui a passé 27 ans en prison et est devenu le premier Noir de son pays chef.

Le duc de Sussex, 37 ans, sera le conférencier principal de l’événement de l’ONU et la mission sud-africaine de l’ONU a déclaré vendredi que ses remarques “seront autour des souvenirs et de l’héritage de Mandela et de ce qui a été appris de sa lutte et de sa vie qui peut aider à relever les nouveaux défis du monde d’aujourd’hui.