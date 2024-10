Le prince Archie et Lilibet confrontés à la condamnation de leurs propres parents

Un expert vient de fustiger les parents du Sussex pour la vie à laquelle ils condamnent leurs enfants.

Les accusations à ce sujet ont été partagées par l’expert royal Charles Rae, lors de son entretien avec Ben Leo de GBN.

Au milieu de cette conversation, l’expert a accusé Meghan et son mari de « condamner leurs propres enfants » à une vie d’isolement, loin de leurs cousins.





M. Rae aurait même déclaré: « En ce qui concerne Meghan, je fais partie de l’école qui ne croit pas que Meghan reviendra un jour dans ce pays. »

« Et cela signifie implicitement que les enfants, à moins qu’ils ne soient beaucoup plus âgés, ne reviendront pas dans ce pays dans un avenir prévisible. »

Cette allégation intervient quelques semaines seulement après la publication d’un rapport révélant que le prince Harry et Meghan envisagent de parler de leur héritage royal à leurs enfants « en temps voulu ».

Mais à l’heure actuelle, une source a révélé qu’ils « emmènent les enfants à l’école, les récupèrent, et sont très actifs et présents avec eux tout au long de la journée ».





« Je pense que tous les parents veulent partager leur enfant avec le monde, mais ils ne le peuvent tout simplement pas. Les enfants de William, par exemple, bénéficient de bien plus de sécurité, même s’ils sont reconnaissables. Et il n’en va pas de même pour les enfants de Meghan et Harry. Ils savent que le monde veut voir [them, but] Je m’attendrais à ce qu’ils vivent des vies plus petites jusqu’à ce que cela soit réglé si jamais cela se produit.