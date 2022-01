Le prince Andrew veut un procès devant jury pour une affaire d’agression sexuelle à New York

Le prince Andrew demande un procès devant jury dans une affaire civile américaine pour agression sexuelle.

Victoria Giuffre a accusé le prince d’abus sexuels, affirmant qu’elle lui avait été présentée alors qu’elle était mineure par le défunt financier américain et pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Le prince n’a pas été inculpé au pénal et a nié les allégations.

Le prince Andrew demande un procès devant jury pour blanchir son nom dans la plainte civile pour agression sexuelle contre laquelle il se bat à New York, et qui l’a déjà laissé en disgrâce et l’a forcé à se retirer de ses fonctions royales, ont annoncé mercredi ses avocats.

« Le prince Andrew demande par la présente un procès devant jury sur toutes les causes d’action invoquées dans la plainte », a écrit son avocat dans une requête déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Son accusatrice, Victoria Giuffre, a déclaré qu’elle avait eu des relations sexuelles avec le prince alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle était mineure selon la loi américaine après l’avoir rencontré par l’intermédiaire du défunt financier américain Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison il y a deux ans en attendant son procès pour crimes sexuels.

Le prince n’a pas été inculpé au pénal et a nié les allégations.

Plus tôt ce mois-ci Andrew a été déchu de ses titres militaires honorifiques et de ses rôles caritatifs après que le juge Lewis Kaplan a rejeté sa demande de rejet de l’affaire Giuffre, rendant plus probable un procès civil à New York.

EN SAVOIR PLUS | Un juge américain rejette la demande du prince Andrew de rejeter une affaire de sexe aux États-Unis

Il est toujours possible que les deux parties parviennent à un règlement financier en dehors du tribunal – bien que l’avocat new-yorkais de Giuffre, David Bowies, ait déclaré mercredi à l’AFP : « Nous sommes impatients de confronter le prince Andrew à ses dénégations et à ses tentatives de blâmer Mme Giuffre pour elle. ses propres abus lors de sa déposition et de son procès. »

Giuffre, qui a maintenant 38 ans, allègue qu’Andrew l’a agressée sexuellement au domicile londonien de la mondaine et amie d’Epstein Ghislaine Maxwell après une soirée dansante en mars 2001.

Elle a poursuivi le prince l’année dernière pour des dommages non spécifiés, alléguant qu’elle lui avait été livrée par Epstein et Maxwell.

Le mois dernier Maxwell a été reconnu coupable d’avoir recruté et préparé des jeunes filles être abusé sexuellement par Epstein, exposant un monde trouble de trafic sexuel parmi les riches et les puissants.

La requête déposée mercredi, qui conteste chaque point de la plainte de Giuffre, a réitéré que « le prince Andrew nie qu’il était un co-conspirateur d’Epstein ou qu’Epstein lui a fait la traite de filles ».

Dépôts légaux

En plus des allégations de Londres, Giuffre dit également qu’Andrew l’a agressée au domicile d’Epstein à New York et sur l’île privée d’Epstein dans les îles Vierges américaines.

Les avocats d’Andrew et de Giuffre ont nommé les premiers témoins qu’ils espèrent faire griller dans le procès à la mi-janvier.

Les avocats d’Andrew ont déclaré dans un dossier qu’ils cherchaient à obtenir le témoignage de Judith Lightfoot, la psychologue de Giuffre dans sa maison d’adoption en Australie.

L’avocate Melissa Lerner a déclaré que l’équipe juridique du prince voulait interroger Lightfoot sur ce qui avait été discuté lors de ses séances de conseil avec Giuffre.

Les avocats du prince soutiennent que Giuffre « pourrait souffrir de faux souvenirs » et veulent interroger Lightfoot sur la « théorie des faux souvenirs », a écrit Lerner dans une « lettre rogatoire » formelle soumise à Kaplan qui obligerait à témoigner en Australie.

Dans un dossier séparé, les avocats de Giuffre ont déclaré au juge Kaplan qu’ils souhaitaient interroger deux témoins basés en Grande-Bretagne, dont Shukri Walker, qui affirme avoir vu Andrew à la discothèque de Londres avec une jeune fille au moment de l’agression présumée.

Kaplan a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il s’attendait à ce qu’un procès civil ait lieu « entre septembre et décembre » 2022.

Selon des avocats de New York, Andrew devrait d’abord faire une déclaration sous serment à un avocat, probablement en Grande-Bretagne, et répondre aux questions des avocats américains du plaignant.

Les réponses à ces questions seraient soumises à titre de preuve au jury, qui déciderait alors d’une éventuelle compensation financière.

Les experts disent que le prince devra probablement comparaître en personne à un moment donné ou risquer d’être jugé par contumace, ce qui pourrait lui sembler mauvais.

La plainte civile de Giuffre ne peut pas automatiquement se transformer en une procédure pénale, bien que rien n’empêche les procureurs américains de poursuivre des poursuites à l’avenir s’ils pensent qu’Andrew a commis un crime.

Andrew, le deuxième fils de la reine Elizabeth II, s’est retiré de la vie publique en tant que membre de la famille royale en 2019 après avoir été largement ridiculisé Entretien avec la BBC où il a cherché à se justifier de l’accusation.

Dans d’autres signes d’ostracisme social depuis, Andrew la semaine dernière a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux et l’hippodrome de York, dans le nord de l’Angleterre, a annoncé qu’il renommerait un événement appelé The Duke of York Stakes – même si cela fait référence à un ancien détenteur du titre.