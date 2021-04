Le PRINCE Andrew s’est engagé avec un banquier qui a démissionné après avoir été accusé d’avoir tâtonné de jeunes femmes, a-t-on rapporté.

Le duc d’York a créé une société avec Harry Keogh, autrefois financier vedette de la banque de la reine, Coutts, qui a démissionné en 2018 à la suite d’une tempête de plaintes pour harcèlement sexuel.

Le prince Andrew s’est lancé en affaires avec un banquier en disgrâce accusé de harcèlement sexuel Crédits: Getty – Contributeur

M. Keogh a été sanctionné après avoir été accusé d’avoir touché de manière inappropriée de jeunes femmes membres du personnel.

Et le duc d’York, qui a déjà été interrogé sur son amitié avec un pédophile condamné Jeffrey Epstein, semble maintenant se lancer en affaires avec son ami de longue date, qui était invité au mariage de sa fille la princesse Eugénie en 2018.

Leur société, qui a été créée en juin dernier, sera un véhicule pour les investissements de la famille d’Andrew et aura un statut illimité, ce qui lui donnera un certain degré de confidentialité, rapporte The Times.

Il est nommé Lincelles, après une bataille du 18ème siècle dans laquelle le duc d’York commandait les Anglais contre les Français.

On dit qu’Andrew contrôle 75 pour cent de l’entreprise par l’intermédiaire de l’Urramoor Trust, tandis que lui et M. Keogh sont répertoriés comme des personnes exerçant un contrôle important sur Lincelles.

L’autre contrôleur de Lincelles est Charles Douglas, un avocat commercial spécialisé dans le conseil aux fonds offshore et aux particuliers fortunés.

Son directeur est Dominic Hampshire, le secrétaire du QuadCentenary Club, dont le duc est président.

Harry Keogh a assisté au mariage de la princesse Eugénie en 2018 Crédit: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA-EFE / REX / SHUTTERSTOCK

L’entreprise n’aura pas à déposer de comptes auprès de Companies House et pourra éviter de divulguer ses bénéfices ou ses revenus.

Une source proche du prince Andrew a défendu Keogh hier en tant qu ‘«ami et conseiller du duc».

La source l’a décrit comme «le banquier privé du duc pendant une vingtaine d’années».

Keogh aurait touché l’aine d’une stagiaire diplômée d’une vingtaine d’années devant d’autres employés.

Et son comportement aurait été si toxique à Coutts que certaines employées ont refusé de travailler avec lui.

La banque privée a mené une enquête en 2015 et le directeur général a recommandé son départ, selon le Wall Street Journal.

Il a été décidé qu’il devait rester, mais il a été sanctionné et a finalement démissionné en mars 2018.

Un ami de Keogh a déclaré au Wall Street Journal qu’il avait nié les allégations et qu’il avait été signalé qu’il avait poursuivi la banque pour licenciement abusif.

Vendredi, Keogh a déclaré qu’un accord de non-divulgation avec la banque l’empêchait de commenter les allégations.

La source proche du duc a déclaré que les allégations contre Keogh «ne semblent avoir fait l’objet d’aucune enquête de la part des forces de l’ordre ou de tiers indépendants et n’ont pas non plus été testées par un tribunal de droit».

Andrew a déjà été interrogé sur ses liens étroits avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en attendant son procès en 2019.

Le duc a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre à l’âge de 17 ans – mais a vigoureusement nié les allégations.

Un porte-parole du prince Andrew a déclaré: «Le bureau privé du duc d’York a créé l’Urramoor Trust, qui possède à la fois Lincelles Unlimited et Urramoor Limited, une société à responsabilité limitée, qui dépose des comptes publics.

«La fiducie, dont le duc d’York est constituant mais non bénéficiaire, a des fiduciaires indépendants.

« Le duc n’est propriétaire ni de Lincelles ni d’Urramoor Limited en fait et en droit. Lincelles Unlimited n’a jamais été opérationnel, n’a reçu aucun fonds ni payé d’argent. »