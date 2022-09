Le PRINCE Andrew s’est démarqué de ses frères et sœurs aujourd’hui après avoir été INTERDIT de porter l’uniforme militaire lors de la procession royale.

Le duc d’York a rejoint sa famille alors qu’ils suivaient le cercueil de Sa Majesté du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles à proximité cet après-midi.

Le prince Andrew s’est démarqué de ses frères et sœurs aujourd’hui alors qu’il marchait derrière le cercueil de sa mère Crédit : Reuters

Un chahuteur du prince Andrew a été retiré du cortège par la police d’Édimbourg Crédit : @chrismarshall/Twitter

Le prince Andrew Heckler retiré du cortège par la police à Édimbourg Crédit : @chrismarshall/Twitter

Mais Andrew, qui portait un costume du matin après avoir été déchu de ses parrainages militaires l’année dernière, était le seul de ses frères et sœurs à ne pas être en tenue militaire.

Le duc a été déchu de ses patronages militaires l’année dernière en raison de ses liens avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Cela vient comme…

Et une personne en deuil a même rompu le sombre silence pour chahuter le duc en disgrâce de la foule.

Mais bien qu’il ne porte pas d’uniforme pour la procession d’aujourd’hui, le duc a affiché huit médailles avec son costume.

Ses médailles comprenaient une médaille de l’Atlantique Sud, des médailles du jubilé d’argent, d’or, de diamant et de platine et des médailles d’ancienneté de la Royal Navy avec barrettes.

Il portait également une décoration des Forces canadiennes avec barrette et une médaille commémorative de la Nouvelle-Zélande.

Une source du palais a déclaré aujourd’hui: “En tant que membre non actif de la famille royale, le duc d’York ne portera pas d’uniforme, sauf en signe de respect particulier pour Sa Majesté la reine lors de la veillée finale à Westminster Hall.”

Le roi Charles III a conduit les enfants de la reine derrière le cercueil de leur mère bien-aimée lors de la procession solennelle cet après-midi.

Et il y eut un silence dans la ville habituellement animée alors que le roi suivait le cercueil de sa “maman chérie” du palais jusqu’à un corbillard noir.

Le silence a été ponctué par un seul coup de feu tiré du haut du château d’Édimbourg en hommage à Sa Majesté et une cornemuse qui a joué alors que le cercueil quittait Holyroodhouse.

Et tandis que le silence poignant a été momentanément interrompu lorsqu’Andrew a été chahuté, la foule était en grande partie silencieuse et respectueuse – avec l’étrange cri de “Dieu sauve le roi” et “Dieu bénisse la reine” retentissant.

Charles était flanqué des autres enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward pour la sombre promenade.

Des milliers de personnes ont envahi les rues pour rendre hommage cet après-midi au passage du cercueil de la reine.

Le roi Charles a conduit le cortège de la famille royale jusqu’à la cathédrale à 14h35.

Le duc d’York, le comte de Wessex, la princesse royale et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, suivaient de près.

Pendant ce temps, Camilla, la reine consort et Sophie Wessex ont fait leur chemin dans une voiture derrière.

Il n’était pas clair si les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan Markle seraient impliqués dans la procession – mais il y a des spéculations qu’ils feront partie du cortège.

Ils monteront ensemble une veillée à l’intérieur de la cathédrale à 19h20.

Le cercueil de la reine a été accueilli hier à Holyroodhouse par le prince Andrew, la princesse Anne, le prince Edward et Sophie Wessex.

Le cercueil en chêne de Sa Majesté est resté dans la salle du trône, qui lui est familière, pendant la nuit.

La reine restera en état pendant 24 heures, permettant aux Écossais de venir lui rendre hommage.

Les personnes en deuil bordent déjà les rues d’Édimbourg pour rendre hommage au monarque britannique le plus ancien.

Cela survient après qu’une mer de fans a attendu pendant des heures sur le célèbre Royal Mile pour dire un dernier au revoir à Sa Majesté hier.

Un silence tomba sur la ville habituellement animée alors que le cortège se dirigeait vers le Parlement écossais.

Il y eut une salve d’applaudissements respectueux de la part de la foule qui attendait, tandis que des personnes en deuil jetaient des fleurs blanches sur les pavés devant le cortège.

Le cercueil de la reine a été transporté du palais de Holyrood et placé avec soin dans le corbillard de Sa Majesté