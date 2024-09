Le prince Andrew se défend activement dans son conflit avec le roi Charles

A Very Royal Scandal est sorti sur Prime Video la semaine dernière

Le prince Andrew reste ferme dans sa querelle avec le roi Charles, même s’il doit affronter une semaine difficile en étant présenté dans une nouvelle série Amazon Prime.

La série en trois parties, A Very Royal Scandal, se concentre sur l’interview de fin de carrière du duc d’York avec Emily Maitlis, qui a été publiée la semaine dernière et met également en lumière les filles d’Andrew, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie.

Cependant, une source proche du duc d’York affirme que celui-ci n’est pas perturbé par le lancement de la nouvelle série.

Ils ont déclaré : « C’est un grand soulagement que cette nouvelle émission semble avoir coulé sans laisser de traces.

« Il a eu l’impression d’avoir plutôt bien réussi le premier film.

« Il semblait difficile de croire qu’il y aurait un quelconque appétit pour un autre tour et cela semble être le cas. »

Ils ont continué : « (Andrew) continue sa propre vie et espère que ces attaques incessantes contre lui cesseront. »

L’initié a également révélé que le prince Andrew n’avait pas l’intention de quitter la loge royale malgré sa querelle avec le roi Charles au sujet de la résidence royale.

Une autre source a déclaré à propos de la réaction du roi à la série d’actualités : « Le fait que des gens écrivent des films et des livres sur Sa Majesté et sa famille est quelque chose auquel il est habitué.

« Il ne l’a pas regardé. C’est comme de l’eau sur le dos d’un canard pour lui. »

Le prince Andrew a signé un contrat de location de 75 ans avec le Crown Estate pour le Royal Lodge en 2003.

Andrew refuse de quitter Royal Lodge et prévoit de transmettre son bail à ses filles après sa mort.

Le bail reste à courir pendant 54 ans et Andrew prévoit honorer les termes de l’accord.

Actuellement, le duc d’York prévoit de léguer le bail à la princesse Béatrice et à la princesse Eugénie afin qu’elles puissent utiliser la propriété après son décès pendant les années restantes de l’accord.

Le roi Charles finance des gardes de sécurité privés basés à la Royal Lodge, qui coûtent 3 millions de livres sterling par an depuis qu’Andrew a perdu sa protection policière armée, mais cela prendra fin le mois prochain.