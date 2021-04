Le PRINCE Andrew a rendu un hommage émouvant à son père après une visite à l’église aujourd’hui.

Dans une déclaration émouvante, le royal a déclaré que les Britanniques avaient perdu le « grand-père de la nation » – mais que la famille se rassemblait autour de la reine.

Le prince Andrew a rendu hommage à son père cet après-midi

Le prince Edward a également parlé de son père

Il vient comme:

Andrew, s’exprimant publiquement pour la première fois depuis son interview à Newsnight avec Emily Maitlis en 2019, a déclaré que c’était une « terrible perte ».

«Mon père m’a dit au téléphone il y a quelques mois:« Nous sommes tous dans le même bateau », et nous devons toujours nous en souvenir», a-t-il déclaré.

Il a remercié les Britanniques qui ont rendu hommage, le qualifiant d ‘ »absolument incroyable ».

Et il a dit de son père: «C’était un homme remarquable.

« Je l’aimais en tant que père. Il était si calme. »

Il a ajouté que les Britanniques avaient perdu le « grand-père de la nation », et a déclaré que sa mère la reine « le ressent probablement plus que quiconque ».

Mais il a dit que le monarque est « incroyablement stoïque » et a décrit la mort du duc comme un « miracle ».

« Elle a décrit cela comme ayant laissé un vide énorme, mais nous, la famille, les plus proches, nous nous mobilisons pour nous assurer que nous sommes là pour la soutenir », a-t-il déclaré.

Les ducs d’York et de Wessex se sont précipités aux côtés de la reine après la mort du prince Philip.

Le prince Andrew aurait été parmi les premiers à retourner au château de Windsor pour réconforter sa mère.

Le duc d’York, qui vit au Royal Lodge sur le domaine de Windsor, est arrivé hier à l’entrée arrière des appartements privés de la reine.

Et Sophie Wessex s’est arrêtée hier pour parler aux journalistes après avoir rendu visite au monarque.

Elle avait les larmes aux yeux en parlant de la force de Sa Majesté et en disant: «La reine a été incroyable».

Les trois se sont prononcés quelques heures après que le prince Charles ait dit au revoir à son «cher papa».

Dans une déclaration émouvante hier soir, Charles a déclaré que son père lui manquait « énormément » et que le duc serait « si profondément touché » par l’effusion de chagrin.

LES LARMES DE SOPHIE APRÈS AVOIR VISITÉ LA REINE

« Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l’ensemble du Commonwealth », a-t-il déclaré. .

« Comme vous pouvez l’imaginer, ma famille et mon père me manquent énormément. »

Il a ajouté: «Mon cher papa était une personne très spéciale, qui, je pense, aurait surtout été étonné par la réaction et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet.

« De ce point de vue, nous sommes, ma famille, profondément reconnaissants pour tout cela. »

Pendant ce temps, la reine a partagé hier un hommage photo émouvant à son mari de 73 ans.

Cela vient après la mort du duc à l’âge de 99 ans vendredi Crédit: AP

Sophie Wessex avait les larmes aux yeux en racontant aux journalistes la force de la reine Crédit: AP

Sa Majesté a qualifié le prince Philip de «ma force et de rester toutes ces années» dans un discours qu’elle a prononcé pour célébrer leur anniversaire de mariage en or en 1997.

La famille royale a partagé une image du couple souriant pour un portrait officiel sur leur compte Instagram officiel.

Et la légende comprend des parties du toast que la reine a fait à son mari il y a 24 ans.

Elle avait dit: « Il a été, tout simplement, ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le réclamerait jamais, ou nous le serons jamais. connaître. »

Il a été révélé hier que les funérailles télévisées du prince Philip auront lieu le 17 avril à 15 heures dans le parc du château de Windsor.

Les Britanniques sont entrés dans une période de deuil officiel d’une semaine – tandis que la famille royale pleurera pendant quinze jours.

Et le prince – qui avait fermement dit à sa famille qu’il ne voulait pas de funérailles nationales – sera emmené à la chapelle St George par un Land Rover spécialement modifié.

Et il y a eu une vague de soutien de la part des Britanniques Crédit: Reuters

Beaucoup ont déposé des fleurs pour rendre hommage au duc Crédit: Reuters

Les responsables du palais apportent des fleurs à l’intérieur pour empêcher les foules de se rassembler pendant la pandémie Crédits: Geoff Robinson

Son fils Charles et ses petits-fils Harry et William se joindront à une procession de huit minutes jusqu’à la chapelle.

Philip est décédé au château de Windsor à l’âge de 99 ans après avoir déclaré qu’il «n’avait pas hâte d’avoir 100 ans».

Il a passé ses derniers jours à profiter du soleil – et, fidèle à son habitude, à insister pour prendre soin de lui plutôt que de compter sur des aides.

Il a refusé de porter son appareil auditif et aurait réprimandé le personnel qui avait mis un fauteuil roulant dans ses chambres privées.

Il est entendu qu’il est tombé gravement malade jeudi soir. Mais toute discussion sur le retour à l’hôpital aurait été rejetée par la reine.

Le prince Philip avait récemment été démis de ses fonctions après son plus long séjour. Il avait subi une intervention chirurgicale pour une maladie cardiaque.

Et le prince Harry est censé être sur le chemin du retour des États-Unis maintenant – car il devra être mis en quarantaine pendant cinq jours à son arrivée et fournir un test négatif pour éviter un isolement plus long.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a été informée de ne pas voyager en raison de sa grossesse – bien que les responsables du palais disent qu’elle a fait «tout son possible» pour être aux côtés de son mari.

Cela signifie que le duc de Sussex, qui est connu pour avoir été très proche de son grand-père, revient seul – et se prépare à voir sa famille proche pour la première fois depuis que lui et Meghan ont quitté le Royaume-Uni en mars 2020.

Ce sera également la première fois que la famille se rencontrera face à face depuis l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah diffusée en mars de cette année.

Le service funèbre aura lieu samedi