Le PRINCE Andrew a quitté Balmoral avec sa fille Eugénie et Peter Phillips pour assister à un service de prière à l’église voisine de Crathie Kirk.

La reine visitait régulièrement la petite église lors de ses séjours à la retraite royale.

Le prince Andrew a été vu en train de conduire sa famille à l’église de Crathie Kirk 1 crédit

La princesse Eugénie et sa famille assistent à un service à l’église de Balmoral Crédit : PA

Lady Louise Windsor était également présente pour voir des fleurs et des hommages rendus à sa grand-mère Crédit : PA

La comtesse de Wessex a assisté au service à Crathie Kirk Crédit : PA

Trois des quatre enfants de la reine – la princesse royale, le duc d’York et le comte de Wessex sont tous à Balmoral depuis jeudi.

Également au château samedi se trouvaient la comtesse de Wessex, le mari d’Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, et les petits-enfants de la reine Peter Phillips et Zara Tindall, les princesses Beatrice et Eugénie et Lady Louise Windsor.

Des centaines de membres du public ont aligné la route depuis les portes pour rendre hommage.

Cet après-midi, le prince Andrew a été aperçu en train de conduire sa famille à l’église de Crathie Kirk où lui et sa famille ont assisté à un service de prière.

Il a fait signe aux fans alors qu’il conduisait un convoi de Land Rover noir vers la chapelle voisine.

Le duc d’York, le prince Edward, la princesse Eugénie, Peter Phillips, Zara Tindall, Sophie Wessex et Lady Louise Windsor avaient tous l’air solennels en arrivant à l’église.

Là, ils ont pris le temps de regarder les fleurs et les hommages laissés à la défunte reine.