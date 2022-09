Les trois corgis survivants de la reine – Candy, Muick et Sandy – ont été laissés au prince Andrew, nous pouvons le révéler.

Au cours de sa vie, la défunte monarque en a possédé plus de 30, chacune descendant de sa première, Susan, un cadeau du 18e anniversaire de son père, George VI.

La reine caressant son chien corgi Candy en 2022 Crédit : AFP

Le prince Andrew laissera les chiots de sa défunte mère après sa mort Crédit : Stimulateur cardiaque

La reine Elizabeth II avec deux chiens au château de Balmoral en Écosse en septembre 1952 Crédit : Getty

Ils sont devenus synonymes de son règne glorieux de 70 ans et figuraient fréquemment dans des portraits, des photographies officielles, des pièces de monnaie et sur de la porcelaine tendre.

La reine a même été créditée d’avoir présenté le dorgi après une brève – et tout à fait inattendue – rencontre entre son corgi Tiny et le teckel Pipkin de la princesse Margaret.

Aujourd’hui, une source a révélé que le duc honteux d’York accueillerait désormais le trio bien-aimé dans sa maison de 30 chambres du Royal Lodge à Windsor.

L’initié a ajouté: “C’est fascinant – Charles est maintenant roi, Camilla est reine consort, William et Kate, le prince et la princesse de Galles.

“Quant à Andrew, il n’y a pas de nouveau titre et apparemment aucun moyen de revenir dans le giron. Au lieu de cela, il obtient juste les chiens.

“Au moins, il a beaucoup de temps libre après s’être retiré de ses fonctions royales au milieu de la controverse entourant son amitié avec le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein.

“Il a passé la majeure partie de son temps à faire de l’équitation, mais il pourra désormais aussi se promener avec les chiens.”

Candy, une dorgi de 13 ans, est l’aînée des chiens survivants de la reine et a toujours été présente à ses pieds au cours des dernières années de son règne sans précédent.

En février, alors que Sa Majesté marquait modestement le 70e anniversaire de son accession au trône, Candy trottina dans la Oak Room du château de Windsor pour la rejoindre.

La reine a souri, s’est penchée et lui a donné un coup – demandant: “Et d’où venez-vous?”

Elle a ajouté avec espièglerie : “Je sais ce que tu veux.”

La reine avait précédemment exprimé le souhait de ne plus ajouter de corgis – ou de dorgis – de peur de laisser derrière elle un jeune chien en cas de décès.

Mais lorsque le duc d’Édimbourg a été hospitalisé peu avant sa mort en mars dernier, Andrew lui a présenté deux nouveaux chiots.

Elle les a nommés Muick, du nom de l’un de ses endroits préférés à Balmoral, et Fergus du nom d’un oncle qu’elle n’a jamais connu.

Le frère de sa mère, Fergus Bowes-Lyon, a été tué pendant la Première Guerre mondiale en 1915.

Fergus le chiot est décédé tragiquement deux mois plus tard d’une malformation cardiaque.

Mais en juin, à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du duc, Andrew et ses filles, les princesses Eugénie et Béatrice, lui ont présenté Sandy.

Cela vient comme…

La reine, qui est décédée “paisiblement” jeudi, laisse également derrière elle Wolferton Drama, connu sous le nom de Lissy, un cocker primé de quatre ans.

Elle a été la meilleure chienne du Kennel Club Cocker Spaniel Championship et a battu 38 concurrents pour devenir la première championne de chien de chasse de la reine dans toutes les races.

La profonde affection de la reine pour les corgis a commencé en 1933 lorsque, à seulement sept ans, son père, alors duc d’York, a acheté un corgi appelé Dookie pour elle et sa sœur, Margaret.

Un deuxième corgi, Jane, a été ajouté, et après avoir donné naissance à une portée de chiots, deux d’entre eux, Crackers et Carol, ont été gardés.

Puis, en 1944, la reine reçut Susan.

Elle est même partie en lune de miel avec la reine et le duc d’Édimbourg – cachée sous des tapis de voyage et à côté d’une bouillotte alors que l’heureux couple traversait Londres dans une voiture découverte pour prendre le train pour le Hampshire.

Le prince Philip était moins amoureux – aboyant souvent: “Des chiens sanglants. Pourquoi en avez-vous autant?”

Susan allait acquérir une réputation redoutable – après avoir étouffé le remontoir royal, Leonard Hubbard, divers serviteurs, un détective, un officier de police et un garde Grenadier appelé Alfred Edge.

Mais chacun de ses chiens qui ont suivi – y compris Sugar, Buzz, Brush, Geordie, Smokie, Dash, Dime, Disco et Dipper – a vécu une vie de luxe, résidant dans sa propre chambre au palais de Buckingham, surnommée la salle Corgi.

Ils dormaient dans des paniers en osier surélevés – avec des draps rafraîchis quotidiennement – ​​et étaient soignés par la reine elle-même.

Leur menu était vaste et comprenait du lapin et du bœuf frais, servis par un chef gastronomique, et à Noël, ils recevaient des chaussettes pleines de jouets et de biscuits.

En 2012, le vieux corgi Monty a joué aux côtés de la reine dans le sketch de James Bond lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres, mais est décédé plus tard.

Les nécrologies qui ont suivi ont fait l’éloge de son sublime rouleau de ventre à l’écran.

Kay Hogg, secrétaire du secteur écossais de la Welsh Corgi League, a déclaré: “Tout le monde associait les corgis à la reine.

“Elle a tant fait pour la race et les a eus à ses côtés toute sa vie.”

Daniel Craig dans le rôle de James Bond escortant la reine, suivi d’un corgi, dans un sketch de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012 Crédit : AFP

La reine avec ses fils Andrew et Edward et deux corgis royaux en 1970 Crédit : AP