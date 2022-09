NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Andrew, la princesse Anne, le prince Edward et leurs familles ont été vus pour la première fois en public ensemble après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans jeudi.

Les frères et sœurs ont été rejoints par les filles d’Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, le mari d’Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence et son fils Peter Phillips et sa fille Zara Tindal, l’épouse d’Edward Sophie, comtesse de Wessex et sa fille Lady Louise Windsor.

La famille en deuil avait assisté à un service religieux privé qui s’est tenu à Crathie Kirk en l’honneur du défunt monarque samedi matin.

Les membres de la famille royale étaient visiblement émus alors qu’ils traversaient solennellement le pont sur la rivière Dee pour retourner au château de Balmoral.

Ils ont été vus en train de saluer des foules de sympathisants alignés derrière des barricades le long de la route. Le prince Andrew, dont la dernière apparition publique a eu lieu lors d’un service commémoratif pour son père, le prince Philip, en mars, a remercié la foule rassemblée, selon la BBC.

“C’est bon de vous voir, merci d’être venu”, a-t-il dit, selon le point de vente.

Les esprits de la famille semblaient être remontés par la foule de personnes en deuil alors qu’ils étaient vus souriant en marchant le long de la route.

Ils se sont rassemblés pour admirer un gros tas de fleurs et de notes qui ont été déposés près de la porte du domaine Balmoral.

Andrew embrassa Eugénie, qui essuya une larme de son œil. Dans une vidéo partagée par la BBC, les membres de la famille royale ont été vus marchant vers la porte avant de se retourner pour saluer la foule, qui a éclaté en applaudissements et en acclamations.

Toute la famille royale devrait assister aux funérailles de la reine, qui, selon le palais de Buckingham, auront lieu à 11 h 00 BST le lundi 19 septembre.