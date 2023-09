Le prince Andrew, favori de la reine, rejoint la famille royale à la chapelle St George pour rendre hommage au défunt monarque

LE PRINCE Andrew a rendu aujourd’hui hommage à sa mère la reine un an après sa mort.

Le duc d’York – l’enfant préféré de la reine – a été rejoint par un certain nombre de membres de la famille royale à Windsor.

Andrew arrivant à la chapelle St George

La reine y a été enterrée l’année dernière

Edward arrivant à Windsor Crédit : Doug Seeburg

Cela survient après que William et Kate se soient joints à un service religieux privé à la cathédrale Saint-David au Pays de Galles, pour commémorer sa vie, tandis que Charles et Camilla assistaient à un service en Écosse.

Le prince Harry était à Windsor plus tôt ce matin, rendant hommage au dernier lieu de repos de sa grand-mère.

Depuis, on l’a vu arriver en Allemagne, où il lancera demain les Invictus Games.

Bien que Charles soit le premier-né et l’héritier du trône, on pense qu’elle entretenait une relation plus étroite avec Andrew, qui a 11 ans de moins.

Des experts royaux avaient déjà déclaré qu’Andrew était le favori de sa mère.

L’ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a ajouté : « Andrew a toujours été le fils préféré de la reine et il n’a jamais rien fait de mal à ses yeux. »

La journaliste Penny Junor a déclaré : « Je pense que la reine a toujours eu un angle mort en ce qui concerne le prince Andrew. »

Le roi Charles III arrive à l’église paroissiale de Crathie, près de Balmoral Crédit : PA

Il est arrivé avec la reine Camilla pour un service religieux, pour marquer le premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II. Crédit : PA

Le roi Charles salue ses sympathisants Crédit : Getty

Ils avaient l’air solennels une fois entrés dans l’église Crédit : Reuters

Le couple a souri et a salué les sympathisants Crédit : Max Mumby