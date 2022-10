Le prince Andrew et Sarah Ferguson sont-ils toujours mariés ? – Le soleil

Le PRINCE ANDREW et Sarah Ferguson se sont mariés en 1986 et ont été nommés duc et duchesse d’York.

Cependant, avec leur relation toujours étroite et Sarah Ferguson gardant son titre royal, certains se demandent ce qui est arrivé au mariage du couple.

Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont divorcé en 1996

Sarah Ferguson et le prince Andrew sont-ils toujours mariés ?

Non, le prince Andrew et Sarah Ferguson ont divorcé en 1996.

Ils ont été présentés par la princesse Diana et se sont fiancés le jour du 26e anniversaire d’Andrew en 1986.

Le couple était ami dans l’enfance mais s’est perdu de vue en grandissant.

Andrew et Sarah se sont mariés à l’abbaye de Westminster le 23 juillet 1986.

La reine a décerné les titres de duc et de duchesse d’York au jeune couple.

Quand se sont-ils séparés ?

En 1991, il est rapporté que le couple s’était séparé.

Selon des informations de l’époque, les fonctions navales d’Andrew signifiaient qu’il passait de longues périodes loin du couple et que cela avait des répercussions sur leur relation.

Suite à leur séparation, Sarah a continué à affirmer : “J’ai passé toute ma première grossesse seule”, dans une interview avec Harper’s Bazaar.

Le couple a annoncé sa séparation l’année suivante, le 19 mars, et le couple a officiellement divorcé en 1996.

Cependant, malgré le divorce en 1996, Sarah Ferguson vit avec Andrew.

Elle est revenue vivre avec lui et leurs filles en 2008.

Quand se sont-ils marriés?

Le 19 mars 1986, le prince Andrew et Sarah Ferguson annoncent leurs fiançailles.

Le couple se connaissait depuis l’enfance, se rencontrant occasionnellement lors de matchs de polo, mais s’est retrouvé à Royal Ascot en 1985.

Le prince Andrew a conçu lui-même la bague de fiançailles, composée de dix diamants entourant un rubis birman, pour compléter les cheveux roux de Sarah.

Après avoir obtenu la permission de la reine, Andrew et Sarah se sont mariés à l’abbaye de Westminster le 23 juillet 1986.

La reine a conféré le titre de duc d’York au prince Andrew et Sarah a automatiquement assumé le statut royal et ducal de son mari et est devenue Son Altesse Royale la duchesse d’York.

En tant que duchesse d’York, Sarah a rejoint son mari dans l’accomplissement des engagements royaux.

Andrew et Sarah ont-ils des enfants ?

Le couple a deux filles, la princesse Eugénie et Béatrice.

Le 8 août 1988, leur fille Beatrice Elizabeth Mary est née et leur deuxième enfant Eugenie Victoria Helena est née le 23 mars 1990.