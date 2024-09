Le prince Andrew et Fergie « profondément déçus » par le portrait de la princesse Beatrice et de la princesse Eugénie dans la nouvelle série

Le prince Andrew et Sarah Ferguson sont « profondément déçus » par la représentation de leur famille dans une nouvelle série sur l’interview qui a mis fin à la carrière du duc d’York.

La série Amazon, sortie hier, met en vedette Michael Sheen dans le rôle du prince Andrew et se concentrera sur sa tristement célèbre interview de 2019 autour de sa relation avec Jeffrey Epstein.

Le la série en trois parties suit Andrew et Maitlis dans la période qui a précédé l’entretien, l’entretien lui-même et les conséquences qui ont changé leur vie à tous les deux.

A Very Royal Scandal diffusera en série l’interview tristement célèbre d’Emily Maitlis, interprétée par Ruth Wilson, dans Newsnight, au sujet des allégations concernant son implication avec Jeffrey Epstein et Virginia Giuffre. Maitlis produit également la série.

Pendant ce temps, Béatrice et Eugénie sont « déchirées entre leur amour pour leur père et leur horreur face à la situation compromettante dans laquelle il les a toutes entraînées ».

Dans la série, Fergie a été dépeinte comme une « riche à la peau sensible » par l’auteur Alexander Larman, écrivant dans The Spectator.

Honor Swinton Byrne et Michael Sheen jouent Beatrice et Andrew dans la nouvelle série

Amazon Prime

Dans la désormais tristement célèbre interview de novembre 2019 avec l’ancien présentateur de la BBC, Andrew a vigoureusement nié les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement Giuffre.

Giuffre a intenté une action civile contre Andrew pour agression sexuelle, et l’homme de 64 ans a ensuite conclu un accord à l’amiable avec Giuffre. L’accord ne constituait pas un aveu de culpabilité et Andrew n’acceptait aucune responsabilité.

La nouvelle série fait partie d’une anthologie de saisons limitées qui comprend A Very English Scandal de 2018 avec Hugh Grant et A Very British Scandal de 2021, sur le tristement célèbre divorce du duc et de la duchesse d’Argylle, interprétés par Paul Bettany et Claire Foy.