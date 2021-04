Le PRINCE Andrew a été le premier membre de la famille royale à arriver au château de Windsor pour réconforter la reine après la mort du prince Philip.

Vendredi, le duc d’Édimbourg est décédé paisiblement dans ses appartements privés entouré de la reine et d’un petit groupe de son personnel dévoué.

Le prince Andrew a été le premier membre de la famille royale à arriver au château de Windsor hier matin. Sur la photo: la reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d’Édimbourg, le prince Charles, le prince de Galles (à gauche), le prince Andrew, duc d’York, (arrière à gauche) la princesse Anne, la princesse royale et le prince Edward, comte de Wessex (à droite) lors d’un dîner organisé par le prince de Galles en 2007 Crédits: Getty

Le duc d’Édimbourg est décédé vendredi Crédit: Alamy

Vers 10 h 40 hier matin, il a été rapporté que le prince Andrew était arrivé le premier au château.

Andrew, qui vit au Royal Lodge sur le domaine de Windsor, est arrivé à l’entrée arrière des appartements privés de la reine.

On pense que le prince Edward a été le deuxième des enfants de la reine à arriver au château et a effectué une autre visite ce matin pour consoler le monarque.

Le prince Charles est arrivé dans l’après-midi après avoir conduit de sa maison de Highgrove dans le Gloucestershire.

Une source proche du prince de Galles s’est dite « réconfortée » par le fait que lui et son père avaient été en contact plus régulièrement que jamais ces dernières semaines et mois et qu’ils « avaient dit tout ce qu’il fallait dire ».

La source a déclaré au Daily Mail: «C’est un petit réconfort aujourd’hui que le prince ait été en contact beaucoup plus régulier avec son père ces dernières semaines et mois qu’il n’aurait pu l’être autrement.

«Il était le seul membre de la famille à avoir pu lui rendre visite à l’hôpital et il était à Windsor aussi récemment que la semaine précédente.

« Ils ont beaucoup parlé. »

Hier soir, le prince Charles a été aperçu quittant le château de Windsor hier soir après avoir rendu visite à la reine.

Le prince Charles a été aperçu quittant le château de Windsor après avoir rendu visite à la reine après la mort du prince Philip

La voiture du prince de Galles a été photographiée à la résidence royale hier après-midi

Le palais de Buckingham a annoncé la nouvelle du décès du prince Philip à midi

Charles, 72 ans, a été photographié sur le siège passager de la Tesla argentée après avoir passé la journée avec les membres de sa famille.

On ne sait pas encore si la princesse Anne a visité la résidence royale pour consoler la reine.

Le palais de Buckingham a annoncé la nouvelle du décès du prince Philip à midi, alors que la reine parlait de sa « profonde tristesse » après le décès « pacifique » de son « bien-aimé » mari au château de Windsor.

Le prince Charles, l’héritier du trône, a hérité hier du titre de duc d’Édimbourg de son père.

Mais le titre sera hérité plus tard par le plus jeune fils de Philip, le prince Edward, lors de l’accession éventuelle de Charles au trône.

La princesse Anne a déclaré que « la vie sans lui sera complètement différente » dans une émission d’ITV vendredi soir.

La princesse Anne a déclaré à propos de son rôle clé en tant que prince consort: «Cela a dû évoluer de manière assez spectaculaire depuis les premières étapes. Je ne pense pas que la structure en termes de soutien à la monarchie ait été conçue pour traiter avec une épouse.

«Et il a fallu un certain temps pour trouver des gens qui comprenaient qu’il avait une expérience et des compétences extraordinaires dont ils pouvaient profiter. Mais il a également trouvé des moyens pour avoir un impact.

« De toutes sortes de manières [life would be different without him], au niveau de notre famille, c’est fondamental car sans lui, ce serait complètement différent.

«Mais je pense aussi du point de vue de la société – il a été capable de suivre le rythme des changements technologiques qui ont un tel impact… mais au fond de tout cela, ce n’est pas une question de technologie, c’est les gens.

Prince Edward a ajouté à ITV News: «Mes parents ont été un soutien formidable les uns envers les autres pendant toutes ces années et tous ces événements et toutes ces tournées et événements à l’étranger.

« Avoir quelqu’un à qui vous vous confiez et sourire à propos de choses que vous ne pourriez peut-être pas en public. Pouvoir partager cela est extrêmement important.

« Il était toujours capable de gérer des interviews et de dire des choses dont le reste avait toujours rêvé que nous pouvions dire. Il était brillant. Toujours absolument brillant.

La princesse Anne a parlé avec tendresse de son père dans une interview avec ITV

Le prince Andrew a félicité son père dans une interview avec la BBC

Le prince Philip avec ses quatre enfants et la reine

Des dizaines de fleurs ont été laissées à la mémoire du royal

«Il avait un merveilleux sens de l’humour, mais bien sûr, vous pouvez toujours mal interpréter quelque chose ou le retourner contre eux, alors ça sonne comme si ce n’était pas juste.

« Mais quiconque a eu le privilège de l’entendre parler a dit que c’était son humour qui passait toujours et le scintillement dans ses yeux. »

Annonçant la nouvelle de la mort du prince Philip, le site Web officiel de la famille royale a été remplacé par une seule page et un hommage sincère au duc.

Bien que les responsables du palais aient refusé de « donner des détails » sur le décès du duc, il est entendu que son état s’est aggravé dans la nuit de jeudi, des initiés avertissant qu’il était devenu « gravement malade ».

Cependant, toute discussion sur le renvoi du prince Philip à l’hôpital aurait été rejetée par la reine.

Une source bien placée a déclaré au Telegraph: «Il a passé la plupart des quatre semaines où il était à l’hôpital à essayer de rentrer chez lui.

«Ils ont opéré son cœur dans le but de lui donner un peu plus de temps, peut-être avec le 100e anniversaire à l’esprit.

«Mais il ne se souciait pas vraiment de ça.

« Il voulait juste être de retour dans son propre lit. Il n’y a aucun moyen qu’il aurait voulu mourir à l’hôpital. »

Selon les rapports, il n’y avait pas eu de déclin dramatique de la santé de Philip, mais c’était graduel.

Plus tôt cette semaine, le personnel a déclaré que le duc était «en bonne forme», toujours en train d’écrire et de lire des lettres.

Par temps chaud au cours des dernières semaines, Philip aurait demandé à s’asseoir au soleil avec un tapis sur les jambes et à hocher la tête.

Hier, juste après midi, le drapeau de l’Union a été abaissé en berne devant le palais de Buckingham et sur les bâtiments publics du Royaume-Uni alors que le monde pleure sa mort.

La reine, 94 ans, a partagé vendredi une photo de Philip en un hommage sincère à sa «force et guide».

En tant qu’époux de la reine, le prince Philip a droit à des funérailles d’État.

Mais conformément à l’image publique sans tracas du duc, on pense qu’il avait demandé à ne pas subir de funérailles d’État complètes.

Au lieu de cela, il recevra des funérailles militaires, avec un service privé tenu à la chapelle St George à Windsor et un enterrement à Frogmore Gardens.

Le public a été exhorté à rester à l’écart en raison de la menace de coronavirus.

Philip, qui avait passé un mois à être traité pour une infection et une maladie cardiaque préexistante, serait décédé subitement et inopinément, bien que pacifiquement.

Le prince Edward réfléchit aux souvenirs d’enfance de son père,