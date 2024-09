Le prince Andrew énerve le roi Charles

Le prince Andrew est en conflit avec son frère le roi Charles au sujet de ses conditions de vie

Des rumeurs circulent depuis des mois au sujet d’un différend entre le roi Charles et son jeune frère, le duc d’York, concernant les conditions de vie d’Andrew.

Actuellement, le duc réside dans la Royal Lodge du domaine de Windsor avec son ex-femme, Sarah, duchesse d’York.

Le monarque de 75 ans a exhorté son frère à déménager à Frogmore Cottage, anciennement la résidence du prince Harry et de Meghan Markle.

Le cottage, situé dans le périmètre sécurisé du domaine de Windsor, a subi d’importantes rénovations. Depuis que la protection policière d’Andrew lui a été retirée, il s’appuie désormais sur une équipe de sécurité privée, qui coûterait au roi environ 3 millions de livres sterling par an, rapporte le Mirror.

Bien qu’il semble qu’un déménagement à Frogmore serait dans l’intérêt de tous, Andrew aurait systématiquement refusé cette offre généreuse. De nouvelles informations suggèrent désormais que Charles perd patience avec son frère, ce qui le conduit à proposer à Andrew un choix difficile.

La première option impliquerait qu’Andrew devienne financièrement indépendant, en prenant en charge ses propres frais de subsistance, y compris la sécurité et l’entretien de sa maison. Alternativement, il pourrait choisir de déménager dans un « logement plus adapté », le roi Charles ayant suggéré Frogmore Cottage comme une alternative idéale.

Dans une interview accordée à OK!, Jennie Bond, ancienne correspondante royale de la BBC, a examiné la situation à laquelle sont confrontés Andrew et son frère, le roi. Connue pour ses scoops royaux, Jennie a révélé que la démarche la plus prudente pour Andrew serait d’accepter la proposition « raisonnable » du roi et de déménager dans une résidence plus abordable tant que l’offre est encore valable.

« Le roi sait que le fait d’avoir un duc en disgrâce qui passe son temps à paresser dans un manoir de 30 pièces qui nécessite jusqu’à un demi-million de livres d’entretien chaque année et quelque chose comme 2 millions de livres de frais de sécurité pour le garder là-bas, est une mauvaise idée. Andrew semble passer la plupart de son temps soit à se promener à cheval dans l’immense domaine, soit assis devant un grand écran à regarder en direct les avions atterrir et décoller. Ce n’est pas une bonne idée. »

Elle a donné d’autres conseils : « La réponse évidente est donc de le persuader de déménager dans le cottage vacant de Frogmore, qui a été magnifiquement rénové pour 2,4 millions de livres sterling, que Harry et Meghan ont bien sûr finalement remboursés. »

Jennie a ajouté : « Il semble que ce soit une offre parfaitement raisonnable et généreuse de la part du roi de continuer à payer les frais de son frère. La sécurité serait sans doute moindre à Frogmore car il est beaucoup plus proche de Windsor et à l’intérieur du cordon de sécurité déjà en place autour du château et de ses environs. Il est temps que ce grand vieux duc d’York descende la colline vers une propriété qu’il peut se permettre ! »