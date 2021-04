Le PRINCE Andrew « fera ce qui est approprié » après avoir « exigé » de porter l’uniforme de son amiral aux funérailles du prince Philip, a-t-on dit.

Le duc d’York ne veut pas «distraire» les funérailles de son père et les décisions sur ce qu’il portera n’ont pas encore été confirmées.

Le prince Andrew, photographié lors de la parade annuelle du jour des fondateurs au Royal Hospital Chelsea en 2015

Le duc d’York aurait déclaré à la reine qu’il souhaitait porter l’uniforme de l’amiral pour les funérailles de son père

Il devait être promu amiral à son 60e anniversaire l’année dernière, mais a proposé de reporter le rôle jusqu’à ce qu’il efface son nom et revienne à la vie publique.

Aujourd’hui, le prince de 61 ans aurait dit à la reine et aux hauts fonctionnaires qu’il souhaitait assister aux adieux de son père en tant qu’amiral, rapporte le Daily Mail.

Une source proche du duc a déclaré: «Le duc d’York est très conscient que les funérailles de samedi sont un moment pour le duc d’Édimbourg, SM et la nation. Il n’a ni le désir ni l’intention d’en distraire.

«La spéculation sur ce qu’il peut ou non porter n’est que cela, la spéculation, et aucune question de cette nature n’a encore été tranchée.

« Le duc d’York fera ce qui est approprié aux circonstances – il reste en retrait de ses fonctions royales. »

Sa Majesté devrait prendre une décision sur la tenue d’Andrew dans les prochaines 24 heures.

Une source a déclaré au Mail: « Les gens ont des opinions et des discussions sont en cours sur la bonne marche à suivre. »

Le palais de Buckingham a refusé de commenter hier soir: « Les arrangements funéraires sont en cours de finalisation et nous les annoncerons en conséquence. »

Andrew a rendu hommage à son père ce week-end

La reine devrait prendre une décision sur la robe de son fils dans les prochaines 24 heures.

Cela survient alors que les frères et sœurs d’Andrew, le prince Edward et la princesse Anne, seront tous deux en tenue militaire, ainsi que le prince William et le prince Charles, qui occuperont chacun des rôles honorifiques.

Harry, cependant, a perdu ses titres militaires lorsqu’il a quitté ses fonctions royales.

Cela signifie que le duc de Sussex, qui est un ancien capitaine de la Household Cavalry (Blues et Royals), n’est autorisé à porter qu’un costume du matin avec des médailles – à moins que les officiels ne puissent trouver un moyen de contourner le problème.

Le prince Andrew a rejoint la Royal Navy en 1979 en tant qu’officier de marin et a terminé sa carrière navale active en 2001.

Et la Marine a établi une politique en 2009 qui signifie que le prince est promu en ligne avec ses pairs encore en service pour marquer sa contribution continue au service.

Le grade d’amiral est le grade le plus élevé auquel un officier en service dans la Royal Navy peut être promu, bien que les membres de la famille royale puissent être nommés amiral de la flotte.

Et bien qu’Andrew ait perdu bon nombre de ses patronages caritatifs, il n’a pas encore été déchu de ses postes et titres militaires.

Le manteau de jour de cérémonie d’un amiral a trois rangées de dentelle sur la manche, mais les deux rangées d’un vice-amiral.

Le tableau d’épaule de l’amiral comporte un bâton croisé et une épée avec quatre étoiles, mais pour un vice-amiral, il n’y a que trois étoiles.

Le prince Andrew a été accusé par l’une des victimes d’Epstein, Virginia Giuffre, d’avoir eu des relations sexuelles avec elle deux fois alors qu’elle avait 17 ans.

Andrew a fermement nié toutes les accusations et a gardé un profil bas depuis qu’il a été contraint de quitter la vie publique.

Au cours du week-end, cependant, il a rendu hommage au prince Philip, décrivant le «vide énorme» que la mort de son père avait laissé dans la vie de la reine.

Il a été rapporté plus tard qu’Andrew s’était exprimé parce qu’il était de plus en plus convaincu qu’il serait en mesure de reprendre certaines de ses fonctions royales à l’avenir, croyant que le public adoucirait sa position à son égard alors qu’il pleurait.

Andrew espère que les funérailles du prince Philip alimenteront son retour à la vie publique – mais Charles pense qu’il n’y a « pas de retour » pour le duc en disgrâce, a-t-on rapporté.

Une source proche du prince Andrew a déclaré au Daily Mail: « Il pense toujours qu’il peut faire un retour. Il pense vraiment que c’est possible. »