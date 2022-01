Le prince Andrew « débraillé » a dit aux flics de « foutre le camp » quand ils pensaient qu’il était un INTRUDER dans la peur de la sécurité du palais de Buckingham

The Sun Online a approché le porte-parole du prince Andrew pour un commentaire.

L’ancienne employée de Buckingham Palace, Charlotte Briggs, a affirmé qu’elle avait été laissée en larmes par les diatribes grossières « exigeantes et autorisées » de Duke.

« J’ai reconnu mes crimes et j’ai purgé ma peine », a-t-il déclaré.

Page a été emprisonné en 2009 pour son rôle dans une escroquerie immobilière de 3 millions de livres sterling, créant une entreprise fictive et incitant ses collègues, amis et famille à lui donner leur argent.

Il a également appelé à une enquête royale sur l’intimidation du prince Andrew similaire à celle à laquelle Meghan Markle est confrontée, rapporte The Mirror.

Page a déclaré à The Sun Online qu’il avait évoqué cette anecdote parce qu’il voulait montrer comment le prince « contraindrait son personnel et le maltraiterait ».

« La raison de l’image plastifiée était que si ces ours n’étaient pas remis dans le bon ordre par les femmes de ménage, il crierait et hurlerait », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’Andrew avait une photo dans un tiroir à côté de son lit montrant ses 50 à 60 ours dans la bonne position.

Dans l’interview, il a affirmé que le duc d’York ferait une crise de colère et « crierait et hurlerait » si son énorme collection d’ours en peluche était déplacée par les serviteurs royaux.

Page, qui a assuré la sécurité armée de la famille royale entre 1998 et 2004, a été interviewé par Ranvir Singh d’ITV pour le documentaire « Ghislaine, le prince Andrew et le pédophile » au début du mois.

Page a décrit l’incident comme un comportement typique d’Andrew, qu’il a qualifié de « putain de trou et d’intimidateur ».

« Je me suis excusé et j’ai dit: » Je suis désolé, Votre Altesse, nous sommes allés enquêter sur un éventuel intrus dans les appartements de Sa Majesté « .

Page a poursuivi: « Il avait l’air débraillé et portait un survêtement.

« Un sergent, moi-même et deux autres policiers se sont rendus dans ses appartements pour enquêter.

« C’était la nuit et nous vérifiions la vidéosurveillance dans la salle de contrôle lorsque nous avons vu un homme marcher dans le couloir des quartiers privés de la reine », a-t-il déclaré.

S’adressant à The Sun Online, Page a déclaré que l’incident présumé s’était produit au début des années 2000.

Le prince Andrew aurait dit à un officier de la protection royale de « f *** off »

Paul Page, qui a été officier de la protection royale au Palais pendant six ans, a également décrit le prince comme « impoli » et « un tyran ».

Un prince Andrew « SCRUFFY » portant un survêtement a dit aux flics royaux stupéfaits de « f *** off » après que le duc ait déclenché une alerte à la sécurité devant la chambre de la reine au palais de Buckingham, a affirmé un officier.

