Le prince Andrew conduit devant des voyageurs qui ont installé un camp de caravanes à l’extérieur de Windsor

Le prince Andrew passe devant des voyageurs qui ont installé un camp de caravanes à l’extérieur du château de Windsor hier Crédit: The Sun

Le duc d’York, avec des airpods dans les oreilles, est passé pratiquement inaperçu dans son Range Rover après l’arrivée des flics Crédit: The Sun

Les intrus ont été déplacés.

Le camping est à quelques mètres de Frogmore Cottage – l’ancienne maison du duc et de la duchesse de Sussex et la maison actuelle de la princesse Eugénie et de son mari Jack Brooksbank.

Long Walk est devenu un refuge pour les Britanniques souhaitant rendre hommage au château au prince Philip après sa mort en avril.

Le camping est à quelques mètres du Frogmore Cottage Crédit: The Sun