Le PRINCE Andrew s’est vu offrir 10 millions de livres sterling pour passer un test de détecteur de mensonge et dire clairement son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein.

L’auteur à succès du New York Times, Ian Halperin, a déclaré que son offre sérieuse aiderait le duc d’York, 61 ans, à «effacer son nom».

Le prince Andrew est revenu à la vie publique lors des funérailles de son père, le prince Philip, la semaine dernière Crédits: Getty

Le royal a été exhorté à « clarifier » son amitié avec le pervers Jeffrey Epstein Crédits: Jae Donnelly

Les agents du FBI sondant le réseau de trafic sexuel de mineurs d’Epstein ont déclaré qu’ils voulaient parler à Andrew, mais il n’a jusqu’à présent pas été interrogé.

Halperin dit que ce serait un « gagnant-gagnant » pour le prince de répondre aux questions persistantes sur leur amitié.

Il a déclaré à l’émission de radio Jim and Sam de Sirius XM: «J’ai formé ce groupe et nous avons beaucoup de pain, de millionnaires et de milliardaires dans le groupe, et nous mettons au défi M. Prince Andrew de prendre enfin un polygraphe.

« Nous allons augmenter la mise. Nous offrons 10 millions de livres sterling (13,9 millions de dollars) pour prendre un polygraphe public.

« Et c’est une grande chance pour le prince – s’il dit la vérité comme il le dit – de se montrer franc. »

Halperin a déclaré qu’Andrew recevrait de l’argent, qu’il réussisse le test ou non.

La somme est le double de ce que Halperin a offert la semaine dernière au royal sous pression pour qu’il parle de sa relation avec le financier en disgrâce Epstein.

L’auteur Ian Halperin offre au prince Andrew 10 millions de livres sterling pour prendre un polygraphe Crédits: Getty

Le duc d’York était copain avec le financier pédo Jeffrey Epstein Crédits: Getty

Halperin veut qu’Andrew réponde à ses questions directes, à la suite de l’interview désastreuse du duc à BBC Newsnight.

L’auteur canadien pense qu’il est temps pour le duc d’York, qui a fait un retour à la vie publique lors des funérailles de son père le prince Philip la semaine dernière, de faire face aux diffamations contre lui.

Il a déclaré à l’émission de radio: «C’est gagnant-gagnant pour le prince Andrew.

«À l’origine, notre modèle était qu’il devait le faire passer.

« Et je change ça, donc tout ce qu’il a à faire est de se présenter et de faire le test polygraphique. Réussir ou échouer, nous lui donnons 10 millions de livres. »

Il a ajouté: « J’espère qu’il en fera don aux victimes. Ils en ont besoin plus que quiconque. Les choses qu’ils ont traversées sont odieuses et dégoûtantes.

«Il a dit qu’il coopérerait il y a quelques années avec le FBI, mais il n’a coopéré avec personne.

«Je ne dis pas qu’il est coupable, mais j’ai de nouvelles personnes dans le livre, qui sortent et donnent de nouveaux détails sur lui.

« Mais ce type doit être tenu responsable.

« C’est pourquoi je le défie à un polygraphe, en lui offrant beaucoup d’argent. C’est la chance de se dégager. »

Le duc d’York a été démis de ses fonctions royales après son interview désastreuse à Newsnight Crédit: PA

Andrew n’a jusqu’à présent pas été interviewé par le FBI Crédit: PA

Le journaliste a parlé d’Andrew dans le contexte de sa propre longue enquête sur le passé d’Epstein, qui comprenait une interview face à face avec le pervers.

Halperin a exposé les crimes d’Epstein dans son récent livre Sex, Lies And Dirty Money.

Le livre a également affirmé que le prince Andrew était « obsédé par les rousses » et Epstein a envoyé des éclaireurs « parcourir les rues » pour les trouver pour lui.

Halperin a interviewé le pervers Epstein pendant des heures.

Il a dit: « Ce qu’il a dit était irréel. Je veux dire qu’il a dit qu’il aurait aimé vivre il y a cent ans parce qu’il n’y avait pas de lois et qu’il aurait pu sortir avec des enfants de 12 ans.

« Absolument, il a dit ces mots. Et il est allé beaucoup plus loin. »

Il a ajouté: « Il m’a dit qu’il était très proche du prince Andrew. Il a dit qu’ils étaient comme des » frères « .

«De plus, il a dit qu’Andrew était son ‘homme principal’ – et je n’ai vraiment compris ce qu’il voulait dire que bien plus tard.

« Andrew était son vecteur de crédibilité, attirant tous ces gens riches et célébrités dans son camp. »

Halperin a déclaré avoir interviewé « des centaines de personnes » dans les camps d’Epstein et de ses associés.

Le journaliste a révélé son offre d’Andrew de 10 millions de livres sterling à l’émission Jim and Sam de Sirius XM plus tôt cette semaine.

The Sun Online a contacté les représentants d’Andrew.

L’année dernière, le FBI a déclaré qu’il avait demandé à plusieurs reprises au duc d’York une interview, mais qu’il n’avait reçu « aucune coopération ».

Mais des sources proches du royal ont déclaré qu’il était « déconcerté » par les affirmations selon lesquelles il ne coopérait pas et qu’il était prêt à aider l’enquête.

Il nie tout acte répréhensible ou être au courant de tout acte répréhensible d’Epstein ou d’autres au cours de leur amitié.

La copine d’Andrew, Ghislane Maxwell, attend son procès pour avoir prétendument aidé des filles de la circulation pour Epstein, qui s’est pendu en prison.