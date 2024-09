Le prince Andrew a l’air triste alors qu’il se promène à cheval, alors qu’un drame royal retentissant se profile | Royal | Actualités

Cette balade à cheval intervient cinq jours seulement avant la sortie d’une nouvelle série « A Very Royal Scandal », qui se concentre sur l’interview scandaleuse du prince dans Newsnight.

Le duc d’York, 64 ans, a traversé un village proche de Windsor avec un palefrenier avant de retourner à la Royal Lodge, qui est actuellement à l’origine d’un différend entre lui et son frère, le roi Charles.

« Andrew était très excité lorsque Scoop est sorti et il a également hâte de voir comment il a été représenté dans le nouveau [A Very Royal Scandal] », a déclaré une source. « Il prévoit de le regarder comme tout le monde avec une mini soirée de visionnage [at Royal Lodge] » . «

L’une de ses filles, la princesse Béatrice, ne serait pas non plus inquiète de la sortie de cette nouvelle série.

La source a déclaré à Express.co.uk : « Andrew et Beatrice ne sont pas si troublés par la sortie de celui-ci.

« Béatrice était très troublée avant le lancement de Scoop parce qu’elle pensait que cela ruinerait tout le bon travail qu’elle avait fait, mais il est rapidement devenu évident que le portrait d’elle était respectueux, donc elle n’a pas autant peur de celui-ci [A Very Royal Scandal] » . «