Le prince Andrew “a fait pression” pour empêcher Charles de devenir roi, selon un livre explosif

Le PRINCE Andrew a “fait pression” pour empêcher Charles de devenir roi, selon un nouveau livre explosif.

Selon la biographe royale Angela Levin, le duc d’York aurait fait campagne contre l’accession au trône de son frère, espérant que le prince William serait couronné à la place.

Le prince Andrew aurait fait pression «dur» contre Charles devenant roi Crédit : Getty – Contributeur

Le nouveau livre de Mme Levin sur la vie de Camilla, reine consort, affirme qu’Andrew voulait que son neveu ait la couronne avant l’âge de 18 ans afin qu’il puisse occuper le poste de régent.

Il aurait également tenté de retourner la reine Elizabeth contre le partenaire de son frère – et aurait semblé “très en colère” de ne pas pouvoir “gouverner le pays d’une manière ou d’une autre”.

Citant un “initié senior” dans Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort, Mme Levin écrit: “Andrew a fait pression très fort dans l’espoir que Charles ne deviendrait pas roi à la mort de sa mère et que William porterait la couronne. “

Un haut responsable du palais lui aurait également dit que lorsque la princesse Diana était en vie, elle avait comploté avec Andrew – grâce à son amitié avec Sarah Ferguson – pour essayer de mettre Charles de côté.

La source a déclaré: “C’étaient des temps sombres et étranges, où la paranoïa est devenue réalité, et c’était une inquiétude.

“Son comportement était très, très négatif et extrêmement désagréable pour Queen [Elizabeth], qui n’était pas d’accord. On m’a dit que c’était l’une des rares occasions où il n’avait pas réussi.”

Ils ont ajouté: “Néanmoins, il était apparemment très en colère de ne pas pouvoir gouverner le pays d’une manière ou d’une autre.

“Il est resté si hostile à l’émergence et à l’acceptation de Camilla qu’il est douteux qu’elle ait jamais été pardonnée.”

Dans l’extrait du livre, publié en feuilleton dans The Telegraph, Angela Levin continue d’écrire sur l’hostilité présumée d’Andrew envers Charles épousant Camilla – affirmant que le duc était “toxique” et “très méchant” à son sujet envers la reine Elizabeth.

Selon les sources du biographe, les affirmations d’Andrew incluaient qu’elle était insuffisamment aristocratique et “ne pas être digne de confiance”.

Cela survient quelques mois seulement après que feu la reine a prononcé un discours à la nation plus tôt cette année, insistant sur le fait que c’était son “souhait sincère” que Camilla soit connue sous le nom de reine consort à sa mort.

Des sources royales ont déclaré que le défunt monarque avait pris cette décision en reconnaissance du travail acharné de Camilla ainsi que du bonheur qu’elle apporte à son fils.

Et dans une déclaration marquant son accession au début de cette année, la reine a déclaré: «Je reste éternellement reconnaissante et honorée de la loyauté et de l’affection que vous continuez à me donner.

« Et quand, le moment venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu’à sa femme Camilla, le même soutien que vous m’avez apporté.

“Et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort alors qu’elle continue ses loyaux services.”

Les représentants du prince Andrew ont refusé de commenter.

Le palais de Buckingham a été approché pour commentaires.