Le prince allemand poursuit son fils pour avoir vendu un château familial d’une valeur de plusieurs millions au gouvernement pour Rs 87

Le prince Ernst August de Hanovre, le mari de la princesse Caroline de Monaco, poursuit son fils pour reprendre le contrôle d’un château allemand et l’empêcher de tomber entre les mains du public, a déclaré mardi un tribunal.

Ernst August, 66 ans, a donné à son fils le château de Marienburg aux allures de conte de fées et plusieurs autres propriétés entre 2004 et 2007, mais veut maintenant qu’ils reviennent en invoquant une « grossière ingratitude », a déclaré le tribunal de district de Hanovre dans un communiqué.

Selon un rapport par Daily Mail, Ernst August Junior a vendu le château de sa famille, d’une valeur de millions de dollars, au gouvernement pour un euro, soit environ Rs 87 en INR.

C’est la dernière dispute publique à frapper la famille aristocratique, dont le patriarche a été surnommé au fil des ans « le prince du parti » et même « le prince bagarreur » à cause de son style de vie en jetset et de ses escapades ivres.

Selon la déclaration du tribunal, Ernst August a intenté une action en justice à la fin de l’année dernière pour demander la révocation des dons du château de Marienburg, du manoir de Calenburg et d’une propriété royale à Herrenhausen.

Il accuse son fils, Ernst August junior, d’avoir agi contre son gré et d’aller derrière son dos en offrant le château de Marienburg à l’état de Basse-Saxe comme propriété publique – en partie à cause des coûts énormes de maintien du style gothique du milieu du XIXe siècle. bâtiment.

Le plaignant, qui vit en Autriche, accuse également son fils de s’être indûment approprié des œuvres d’art et des antiquités appartenant à la famille.

Ernst August senior estime la valeur totale des biens et objets litigieux à environ cinq millions d’euros, a indiqué le tribunal.

Ernst August junior, 37 ans, a déclaré à l’agence de presse allemande DPA que l’affaire était sans fondement, affirmant que tous les arguments soulevés « avaient déjà été invalidés à l’amiable dans le passé ».

Il a déclaré que l’accord conclu pour transférer la propriété du château de Marienburg aux autorités régionales de Basse-Saxe était « juridiquement sûr ».

« Il n’y a rien qui s’oppose à la préservation à long terme de Marienburg en tant que monument culturel central de Basse-Saxe, ouvert à tous », a-t-il déclaré.

Le tribunal n’a pas encore fixé de date d’audience.

Ernst August senior se dispute depuis des années avec son fils au sujet des propriétés royales de la famille.

La dispute était si grave qu’il a refusé son consentement officiel au mariage de son fils en 2017 avec la créatrice de mode d’origine russe Ekaterina Malysheva et est resté à l’écart du mariage.

La princesse Caroline, qui est séparée de son mari depuis 2009, a assisté aux noces.

(Avec les contributions de l’AFP)