Le prince et la princesse de Monaco ont fait front commun alors qu’ils continuent d’être en proie à des rumeurs de rupture.

Le prince Albert et son épouse, la princesse Charlène, ont assisté à au moins quatre engagements royaux communs après que des informations faisant état d’une séparation imminente aient été publiées par des tabloïds allemands, anglais et français.

Le fils de la défunte actrice oscarisée, la princesse Grace de Monaco, a également démenti les rumeurs persistantes, notamment les affirmations selon lesquelles sa femme aurait quitté Monaco pour s’installer en Suisse.

ALEXANDRE GRIMALDI, FILS DU PRINCE ALBERT DE MONACO, SUR S’IL AURA UNE MAIN DANS L’AVENIR DU PAYS

« Prince Albert a développé une réputation d’être aimable et accessible au fil des ans », a déclaré Kinsey Schofield, animatrice du podcast « To Di For Daily », à Fox News Digital. « Je pense qu’il essaie d’être transparent là où il peut l’être.

« A côté de leur état civil, la santé de Charlene est un autre mystère majeur qui entoure le couple. [He has] a été très protectrice concernant les détails de ses luttes. Peut-être a-t-il décidé qu’ils donneraient un rare extrait de leur mariage pour soulager la princesse des gros titres liés à la santé.

« Bien que je sois généralement d’accord avec la stratégie ‘ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer’, je pense que la combinaison de problèmes de santé et de rumeurs de séparation est trop difficile à ignorer. Cela laisse les gens mal à l’aise à propos de la monarchie. »

Albert, 65 ans, a déclaré au journal italien Corriere della Serra que Charlene, ancienne nageuse olympique, « est toujours à mes côtés ».

« Je ne comprends pas toutes ces rumeurs qui me blessent à notre sujet », a expliqué Albert. « Qu’elle habite ailleurs. Vit en Suisse. Que nous nous rencontrons uniquement sur rendez-vous. Ce sont des mensonges.

« [Charlene] J’ai eu quelques difficultés il y a plusieurs mois mais maintenant, Dieu merci, elle est surmontée et est toujours à mes côtés », a-t-il ajouté. « Elle me soutient dans la direction de la principauté, mais nous ne sommes pas attachés les uns aux autres 24 heures sur 24. Nous sommes un couple qui travaille, et parfois cela ne nous permet de nous voir qu’à la fin d’une longue journée pleine de rendez-vous. »

Un porte-parole du prince et de la princesse de Monaco n’a fait aucun commentaire à Fox News Digital en réponse aux dernières allégations.

La santé de Charlene s’est détériorée lors de sa visite en Afrique du Sud en mai 2021. Alors que la visite dans son pays d’origine ne devait durer que 10 jours, des complications liées à une procédure antérieure l’ont clouée au sol pendant six mois.

Après plusieurs interventions chirurgicales correctives et une rechute ultérieure, l’homme de 45 ans est revenu à Monaco en novembre de la même année. Mais peu après son atterrissage, la princesse a ressenti des signes d’épuisement émotionnel et physique. Après avoir consulté ses médecins et sa famille, Charlène a décidé de se faire soigner. Il a finalement été décidé que Charlene se ferait soigner dans un centre en dehors de Monaco.

L’absence prolongée de Charlène a déclenché des rumeurs concernant son mariage.

« Tu veux parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle maison en Suisse ? » a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’un événement de mode en 2022. « Je trouve toujours regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, ma relation. Comme tout le monde, nous sommes des êtres humains, et comme tous les êtres humains, nous avons des émotions, des faiblesses. Seulement notre famille est exposée aux médias et la moindre faiblesse est relayée. »

D’autres rumeurs ont éclaté lorsqu’Albert a été photographié avec son fils Alexandre Grimaldi, sa fille Jazmin Grace Grimaldi et son ancienne amante Nicole Coste, la mère d’Alexandre, en août de cette année. A cette époque, Alexandre fêtait ses 20 ans. Alexandre s’était précédemment confié au magazine français Point de Vue et avait souligné qu’être qualifié d' »illégitime » par la presse était « insultant ».

C’est également en août que des informations allèguent que Charlene a quitté son mari et a déménagé en Suisse et que son compte Instagram a été soit supprimé, soit désactivé de la plateforme. À l’époque, un porte-parole n’avait pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Sa page caritative est toujours en ligne.

Jazmin, le premier enfant d’Albert, a été publiquement reconnu en 2006. À l’époque, Albert avait déclaré qu’il souhaitait protéger l’identité de l’homme de 31 ans.

Alexandre et Jazmin ne sont pas héritiers du trône car leurs parents ne se sont jamais mariés comme l’exige la constitution monégasque. Albert et Charlene partagent les jumeaux Prince Jacques et Princesse Gabriella, 8 ans. Les jumeaux sont premier et deuxième sur le trône.

Durant ses années de célibataire, le prince playboy était lié à de nombreuses stars, dont Brooke Shields, Claudia Schiffer, Kylie Minogue, Naomi Campbell, Bo Derek et Tatum O’Neal, pour n’en nommer que quelques-unes.

« De toute évidence, Prince Albert a une histoire avec les femmes », a déclaré Schofield. « Je suis convaincu qu’il a mûri à présent, mais les rumeurs persistent parce que les deux ne sont pas vus ensemble aussi souvent que certains le souhaiteraient. Et puis, si vous considérez l’histoire de Prince Albert, votre imagination se déchaîne. »

Le Dr Robi Ludwig, psychothérapeute et expert en comportement humain, a déclaré à Fox News Digital que le lien d’Albert avec la royauté hollywoodienne le rend « particulièrement intriguant pour les Américains ».

LE PRINCE ALBERT DE MONACO PRÉVOIT D’ÊTRE « ENLEVÉ » POUR SON 65E ANNIVERSAIRE

« Il est crucial de se rappeler que notre perception de leur relation est basée sur nos propres fantasmes et attentes, et qu’eux seuls connaissent vraiment la réalité de leur situation », a-t-elle expliqué à propos du couple.

« Nous aspirons souvent à la romance de conte de fées de couples comme la princesse Kate et le prince William, qui sont considérés comme de véritables âmes sœurs et possèdent une histoire d’amour glamour », a-t-elle expliqué. « Même le roi Charles et la reine Camilla affichent ouvertement leur amour d’une manière très évidente. Lorsque les couples royaux ne répondent pas à nos attentes et ne se présentent pas comme nous le souhaiterions, il devient plus facile pour le public de croire aux rumeurs de séparation.

« Nos jugements et hypothèses sont basés sur des informations limitées et sur nos propres désirs d’une histoire d’amour parfaite et ambitieuse », a ajouté Ludwig. « Bien qu’il soit naturel d’être intrigué par la vie des membres de la famille royale, nous devons nous rappeler qu’ils ne sont que des êtres humains imparfaits avec leurs propres complexités et défis. Eux seuls peuvent vraiment connaître la dynamique du niveau de connexion et de satisfaction de leur relation. »

Le couple se prépare à partir pour l’Afrique du Sud, a rapporté le magazine People.

Le célèbre athlète a épousé le prince en 2011. Le mariage était un spectacle, coûtant environ 70 millions de dollars pour l’événement de quatre jours.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.