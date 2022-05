Le prince Albert de Monaco à propos de la première rencontre de Grace Kelly avec le prince Rainier : “Mon père a laissé son charme opérer”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Albert de Monaco jette un nouvel éclairage sur la rencontre de ses parents.

L’histoire d’une star de cinéma américaine qui a rencontré – et épousé – le prince de Monaco est bien connue à Hollywood. La rencontre a été en partie orchestrée par l’actrice d'”Autant en emporte le vent” Olivia de Havilland, dont le mari, Pierre Galante, était le rédacteur en chef de Paris-Match.

Le 4 mai 1955, le couple se rend en train à Cannes. Lorsque Galante a appris que Kelly était un autre passager, il a été “frappé” par l’idée que l’actrice rencontre Rainier. Lorsque le train est arrivé à Cannes, de Havilland a couru vers Kelly et a proposé la rencontre.

Au début, il y avait un conflit d’horaires. Après une série d’appels téléphoniques, Galante a téléphoné à Kelly et lui a dit que Rainier l’avait invitée dans son palais à 16 heures le lendemain. Cependant, elle a dû assister à un cocktail pour son film à 17h30 et a refusé. Rainier a ensuite déplacé leur réunion à 15 heures

LA STAR GRACE KELLY DES ANNÉES 50 A TROUVÉ “DIFFICILE” DE QUITTER HOLLYWOOD APRÈS AVOIR ÉPARIÉ LE PRINCE RAINIER DE MONACO, DIT L’AUTEUR

Puis la rencontre a mal commencé.

Kelly s’est lavé les cheveux avant de découvrir qu’une grève du travail avait coupé toute l’électricité de la ville. Avec deux voitures qui l’attendaient à l’extérieur, Kelly a opté pour un look lisse et l’a recouvert de fleurs. Elle portait la seule tenue non froissée à portée de main et se précipita dans plusieurs volées d’escaliers.

Albert a déclaré qu’une fois sa mère arrivée, elle a été occupée pendant 55 minutes par le maître d’hôte du palais, Michel Demaurizi.

“Il était près de 16 heures lorsque mon père est enfin apparu dans l’antichambre royale”, a déclaré lundi l’homme de 64 ans à Paris-Match. “Quelques clichés ont été réalisés. La fameuse photographie de la poignée de main, posée.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Selon Albert, Rainier a invité Kelly à voir son palais de 225 chambres. Cependant, l’actrice a noté qu’elle avait déjà fait la tournée complète en l’attendant.

“Comme toute la visite était déjà faite, il n’y avait plus rien à montrer pour le prince – sauf les jardins”, a expliqué Albert.

Le prince a déclaré que ses parents avaient visité les jardins et le zoo privé de Rainier loin des photographes et des journalistes. Ils ont partagé une conversation intime et “l’atmosphère a changé”.

“Le couple s’est détendu”, a-t-il dit. « … Mon père, à l’aise, a laissé son charme opérer et un dialogue s’est engagé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plus tard, Kelly s’est précipitée à son événement. Elle a décrit le prince comme “charmant” pour de Havilland. Le couple a rapidement entamé une correspondance privée et a tenté de garder leur romance naissante top secrète jusqu’à ce que Rainier s’embarque pour l’Amérique. Il a proposé sept mois plus tard à Noël.

La robe que Kelly portait pour sa première rencontre avec Rainier, une journée florale de McCall’s Pattern, est “soigneusement conservée” dans le cadre de la collection du palais, a confirmé Albert.

L’actrice hollywoodienne née à Philadelphie est devenue la princesse Grace de Monaco après son mariage avec Rainier en 1956. Ils sont restés ensemble jusqu’à la mort de l’actrice oscarisée en 1982 à l’âge de 52 ans des blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture. Le couple a partagé trois enfants avec Albert étant l’aîné.

Rainier est décédé en 2005 à l’âge de 81 ans.

GRACE KELLY A ANIMÉ POUR “LA VIE PRIVÉE”, TEMPS SEUL AVEC SON MARI LE PRINCE RAINIER III APRÈS QU’ELLE SOIT DEVENUE ROYALE : AUTEUR

En 2019, Albert a déclaré à Fox News Digital qu’il était toujours déterminé à protéger sa mère.

“Là [are] tant de souvenirs différents et de moments différents, bien sûr, où nous avons tous ri, la famille”, a-t-il partagé à l’époque. “J’avais l’habitude de voyager beaucoup avec elle parce que nous avions l’habitude de nous séparer des voyages. Nous n’avons pas voyagé, toute la famille, ensemble.”

“Et donc, j’étais généralement celui [who] voyagé avec elle, continua-t-il. Elle m’appelait son compagnon de voyage. Je me sentais responsable, même si j’étais très jeune. Elle prenait soin de moi, mais j’avais l’impression que je devais aussi prendre soin d’elle parfois. Alors on en a ri.”

Même après que l’ancienne muse d’Hitchcock soit devenue membre de la famille royale, elle a continué à sensibiliser à l’importance des arts, tout en soutenant discrètement de nombreux artistes américains du spectacle et du cinéma. Parmi les nombreux projets de Kelly associés aux arts figuraient la restauration d’un théâtre à Monte-Carlo, ainsi que des tournées scéniques en Europe et aux États-Unis, au cours desquelles elle lisait de la poésie.

CAROLINE, LA FILLE DE GRACE KELLY, SUR LA PRÉSERVATION DE L’HÉRITAGE DE SA MÈRE : “VOUS DEVEZ CONTINUER À COMBATTRE”

Albert a déclaré que la Princess Grace Foundation-USA est l’une des nombreuses façons dont il maintient en vie l’héritage de la matriarche bien-aimée.

“C’est très simple, elle avait cette envie d’aider les jeunes artistes, les jeunes artistes émergents, dans les arts de la scène”, a-t-il expliqué. “C’est exactement ce que nous [do]. Elle n’a pas eu le temps de créer la fondation de son vivant. Elle était occupée avec d’autres organismes de bienfaisance et d’autres fondations. Il y a aussi une Fondation Princesse Grace-Monaco, qui aide l’école de danse et d’autres artistes, principalement en peinture et en sculpture.”

Alors que Kelly a abandonné sa carrière hollywoodienne pour se lancer dans son nouveau rôle de princesse, Albert a révélé qu’elle n’avait jamais oublié ses racines américaines. En fait, elle était toujours désireuse d’aider les artistes en herbe à trouver leur place.

“C’est incroyable comment elle a touché la vie de tant de gens”, a déclaré Albert. “Non seulement de sa génération, mais aussi des générations plus jeunes maintenant… beaucoup d’entre eux la connaissent encore à travers ses films ou à travers des photographies ou à travers différentes actions qu’elle a pu faire au fil des ans avec différentes organisations caritatives.”

Albert espère que sa mère restera dans les mémoires, non seulement pour sa beauté ou ses films célèbres, mais pour sa volonté d’aider les autres à réaliser un rêve. Albert a dit qu’il était toujours aussi protecteur envers Kelly.

“C’est sa générosité de cœur et d’esprit que nous essayons de poursuivre, et nous essayons de la faire transpirer de ce que nous faisons avec la fondation”, a-t-il déclaré. “J’espère que… elle sera encore reconnue dans de nombreuses années à venir comme étant cette personne merveilleuse, généreuse et aimante qu’elle était.”