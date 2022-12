Le prince accusé de complot en Allemagne aurait rendu visite à des diplomates russes

Les raids ont également trouvé plus de 100 accords de non-divulgation, ont déclaré deux de ces personnes, jurant aux signataires de garder le secret sur les plans du groupe, qui impliquaient de prendre d’assaut le Parlement allemand et d’arrêter ses membres, ainsi que de tuer le chancelier. Jusqu’à présent, la police a arrêté 23 suspects et enquête sur 31 autres personnes.

Beaucoup de ces contrats, ont déclaré le législateur et son assistant, ont été signés avec une reconnaissance que rompre leur silence devrait être puni de mort.

“Le scandale le plus grossier pour notre pays sera si cela est vrai – qu’un certain nombre de personnes les aient signées, y compris certaines personnes dans les bureaux du gouvernement”, a déclaré Matthias Quent, professeur de sociologie à l’Université des sciences appliquées de Magdebourg et expert sur le lointain. droit. “Et qu’apparemment personne, ou du moins très peu d’entre eux, ne l’a signalé ou critiqué.”

Les législateurs ont déclaré qu’ils étaient également troublés par les liens potentiels entre le prince accusé d’être un meneur du complot et un consulat russe dans la ville orientale de Leipzig.