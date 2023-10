Le Prime Day d’octobre d’Amazon propose des offres épiques sur les haut-parleurs Bluetooth pour aussi peu que 18 $

Amazone



Nous aimons le son d’un accord approfondi sur Amazon Prime Day. En fait, le Prime Day d’octobre chante avec de grosses affaires sur haut-parleurs Bluetooth de haute qualité de marques les plus vendues comme JBL, Sony, Bose, Bang et Olufsen et plus encore.

Des offres comme 100 $ de rabais sur JBL Extreme signifie que vous pouvez vous attaquer à cette liste de cadeaux de Noël sans vous ruiner. En fait, ces offres Amazon Big Deal Days sur les haut-parleurs Bluetooth portables sont si bonnes que vous pourrez également vous en offrir une. Nous aimons ce son.

Le haut-parleur Bluetooth préféré des lecteurs CBS est en vente. Le JBL Extrême est actuellement de 280 $ (au lieu de 380 $).

280 $ sur Amazon





Meilleures offres de haut-parleurs Bluetooth pour Amazon October Prime Day

En ce qui concerne les haut-parleurs portables Bluetooth, JBL est sans conteste un favori, mais Amazon prépare également de grosses affaires sur d’autres grandes marques comme Bang & Olufsen, Megaboom et Sony.

Et si vous êtes assez malin pour penser à la période des fêtes, de petites enceintes comme Haut-parleur Bluetooth portable Ortizan, 30 $ (au lieu de 50 $) faites le cadeau parfait.

JBL Charge 5: Économisez 50$

Si les enceintes Bluetooth étaient élues MVP, JBL serait une valeur sûre. Le JBL Charge 5 (8,7 x 3,67 x 3,76 pouces), a obtenu de très bons résultats auprès des acheteurs qui lui ont attribué 4,8 étoiles, le « gros son » étant noté à plusieurs reprises.

Au prix régulier de 180 $, cette enceinte est actuellement en vente au prix de 130 $.

Principales fonctionnalités de JBL Charge 5:

Cette enceinte dispose d’une batterie longue durée qui offre jusqu’à 20 heures d’écoute.

Étanche (indice IP67) et résistante à la poussière, cette enceinte peut vous accompagner partout où l’aventure vous mène.

La banque d’alimentation intégrée vous permet de recharger pendant que vous écoutez.

La fonction Party Boost vous permet de coupler plusieurs enceintes JBL compatibles pour un son ultime.

130 $ sur Amazon





JBL Xtreme 3 : Économisez 100 $

Étanche (IP67), anti-poussière, JBL Extrême 3 (13,4 x 29,8 x 13,6 pouces) offre un son immersif et des basses profondes qui vous feront disparaître dans la musique où que vous soyez.

Au prix régulier de 380 $, le JBL Extreme coûte 280 $ aujourd’hui pour le Prime Day d’octobre, jour 2.

Principales fonctionnalités de JBL Extreme :

La conception portable du haut-parleur comprend une sangle de transport avec un ouvre-bouteille intégré.

Vous obtiendrez jusqu’à 15 heures d’autonomie avec l’une des enceintes Bluetooth les plus populaires de JBL.

JBL Xtreme 3, 280 $ (au lieu de 380 $)

280 $ sur Amazon





Enceinte de fête Sony SRS-XG300: Économisez 150 $

L’enceinte portable ultra légère de Sony (13,94 x 6,5 x 8 pouces) est dotée d’une poignée rétractable pour un transport facile. Étanche (classé IP67) et résistante à la poussière, cette enceinte offre un son puissant, clair et sans distorsion avec jusqu’à 25 heures d’autonomie.

Tu peux obtenir ça Haut-parleur Sony sur Amazon aujourd’hui pour 198 $ (au lieu de 350 $).

Principales caractéristiques du haut-parleur de fête Sony SRS-XG300 :

Vous pouvez personnaliser votre contrôle du son via l’application Sony Music Center.

Vous pouvez charger votre téléphone via le port USB de l’enceinte.

Gagnant 4,5 étoiles, la qualité du son a gagné gros auprès des acheteurs vérifiés.

198 $ sur Amazon





Économisez 21 $ : Haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex

Marque préférée d’athlètes comme Aaron Rodgers, Christian McCaffrey et Patrick Mahomes, Bose est l’une des marques de technologie sonore les mieux notées et les plus vendues sur Amazon. Le haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex (2,05″ P x 7,91″ L x 3,54 « H) obtient 4,8 étoiles sur Amazon de la part d’acheteurs exubérants, impressionnés aussi bien par le son de cette enceinte que par son design.

Principales caractéristiques du haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex:

Obtenez le son le plus clair possible. Cette enceinte détecte automatiquement son positionnement et adapte son son en conséquence.

La batterie rechargeable offre jusqu’à 12 heures d’autonomie avec une seule charge.

Le microphone intégré vous permet de passer et de recevoir des appels via votre haut-parleur.

Cette enceinte est conçue pour être étanche (indice IP67) et résistante à la poussière. Il flotte même !

119 $ sur Amazon





Économisez 22 $ : Haut-parleur Bluetooth compact Echo Pop

Rencontrez le Écho Pop, Le dernier haut-parleur Bluetooth compact d’Amazon, équipé d’Alexa. Cette enceinte offre un son complet, parfait pour les petits espaces, les appartements, les chambres et les bureaux. Echo Pop est disponible en quatre couleurs et peut également être acheté avec une prise intelligente Kasa. Vous pouvez utiliser le même lien ci-dessous pour les deux options.

Vous pouvez bénéficier de cette offre Prime Day sur cette enceinte Echo Pop aujourd’hui, 18 $ (au lieu de 40 $). Et que est une affaire.

Principales caractéristiques de l’enceinte Bluetooth compacte Echo Pop:

Equipé d’Alexa, vous pouvez contrôler votre musique avec votre voix.

Cette enceinte peut également utiliser Alexa pour lire des livres audio, des podcasts et Sirius XM Radio (avec abonnement).

Vous pouvez également définir des minuteries et des rappels avec cette enceinte à l’aide de la fonction Alexa.

Alexa ne commence à écouter que lorsque vous dites « Alexa », ce qui protège votre vie privée.

18 $ sur Amazon





Bang & Olufsen Beosound Explorer: Économisez 33 $

L’enceinte ultra-portable de Bang et Olufsen (3,2 x 3,2 x 5 pouces) présente un design léger (pesant moins de 650 g) pour l’accessoire sonore ultime en déplacement.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une offre Prime Day, nous aimons quand même cette offre. Ce haut-parleur Bang and Olufsen coûte généralement 199 $, mais est aujourd’hui en vente sur Amazon au prix de 165 $.

Principales caractéristiques de l’enceinte portable Bang and Olufsen :

Une charge offre jusqu’à 27 heures de son.

Cet appareil dispose de commandes simples pour un couplage facile.

165 $ sur Amazon





Économisez 50 $ : Ultimate Ears Megaboom 3

Connu pour son son fort, puissant et clair à 360 degrés, le Mégaboom 3 (3,2 x 3,2 x 8,75 pouces) est doté du tout nouveau Magic Button qui vous permet de contrôler votre son directement sur le haut-parleur.

Vous pouvez acheter ce haut-parleur aujourd’hui sur Amazon pour 150 $ (au lieu de 200 $). Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un accord Prime Day d’octobre, cet accord est vraiment un gros problème.

Principales caractéristiques de l’enceinte portable Megaboom 3 :

Megaboom 3 est recouvert d’un tissu bicolore élégant et durable.

Cette enceinte est étanche (indice IP67) et résistante à la poussière.

Cette enceinte peut être totalement immergée dans l’eau pendant 30 minutes sans l’endommager.

Associez deux, trois haut-parleurs compatibles ou plus pour un son de fête ultime.

150 $ sur Amazon





Haut-parleur Bluetooth Doss avec caisson de basses: Économisez 20 $ avec Prime

Amélioré avec deux haut-parleurs à plage émoussée de 10 W, un caisson de basses de 12 W et la technologie DSP, Doss Soundbox XL (6,6 x 2,9 x 2,7 pouces) promet un son riche « remplissant la pièce », des basses aux aigus.

Vous pouvez obtenir ce haut-parleur aujourd’hui sur Amazon pour 69 $ (au lieu de 90 $).

Principales fonctionnalités de Doss Soundbox XL

La batterie rechargeable offre jusqu’à 10 heures d’autonomie à 50 % du volume et se charge en seulement 3 à 4 heures.

Équipé de la technologie Bluetooth 4.0, diffusez de la musique jusqu’à 33 pieds.

69 $ sur Amazon





Bang & Olufsen Beosound A1 : économisez 80 $



Petit mais puissant, le Beaosound A1 de 2e génération de Bang and Olufsen (5,5 L x 3,15 L x 1,1 H pouces) offre un son puissant. Haut-parleur durable et léger, ce haut-parleur élégant et solide est étanche à la poussière et à l’eau (IP67).

Obtenez cette offre Amazon Prime Day sur le Bang & Olufsen Beosound A1 aujourd’hui, 199 $ (au lieu de 279 $).

Principales caractéristiques du Bang & Olufsen Beosound A1:

Haut-parleur intuitif, il dispose d’une commande vocale intégrée (salut, Alexa).

Ce haut-parleur dispose du réglage Beosonic grâce à l’application Bang & Olufsen.

De petite taille, cette enceinte portable offre un son puissant et se transporte facilement en voyage.

199 $ sur Amazon





Sony Extra Bass : 35 $ avec Prime

L’enceinte Bluetooth portable ultra-compacte de Sony (3,43 x 3,43 x 4,41 pouces) offre des basses supplémentaires et un son profond.

Principales caractéristiques du haut-parleur Bluetooth Sony Extra Bass:

Cette enceinte est étanche (IP67) et résistante à la poussière.

Obtenez jusqu’à 16 heures d’autonomie avec cette enceinte.

Ce haut-parleur se connecte facilement avec Bluetooth pour une expérience de streaming ultime en déplacement.

35 $ ​​sur Amazon





Qu’est-ce que les Big Deal Days d’Amazon Prime ?

Journées Amazon Prime Big Deal est la première vente du Black Friday d’Amazon en octobre. Certains appellent l’événement de deux jours Octobre Prime Day ou Prime Day Part 2 en raison de la taille et de la portée de la vente. En 2022, cette vente d’octobre s’appelait la vente Prime Early Access.

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2023 ?

Les Prime Big Deal Days d’Amazon auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. La vente commence à minuit, heure du Pacifique.

Devez-vous être membre Prime pour profiter des offres Prime Big Deal Days ?

Bien que certaines des meilleures offres Amazon Prime Big Deal Days soient exclusives à Prime ou inviter seulement, il y aura également des tonnes d’offres ouvertes à tous les acheteurs. Ainsi, même si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, des offres s’offrent à vous.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier des meilleures offres, vous devez appuyer sur le bouton ci-dessous et vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Les abonnements Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et incluent l’accès à Amazon Prime Video (Thursday Night Football) et un certain nombre d’autres avantages intéressants.

Commencez un essai gratuit d’Amazon Prime





Qu’est-ce qui est en vente d’autre pendant les Prime Big Deal Days ?

Le deuxième événement Prime Day de 2023 lancera la saison des achats des fêtes avec des offres anticipées sur des milliers de marques populaires et des produits essentiels comme pistolets de massage, tapis roulants, rameurs, montres intelligentes, écouteurs de gymnastique, écouteurs à conduction osseuse, poids libreséquipements de gym à domicile, vêtements de fitness, chaussures et plus encore.

Quels autres détaillants organisent des Big Deal Days concurrents ou des ventes anticipées du Black Friday ?

Amazon n’est pas le seul détaillant à réduire ses prix ce mois-ci. Vous pouvez également trouver des offres intéressantes sur vos marques préférées chez d’autres grands détaillants. Voici les événements les plus vendus que nous surveillerons au cours de la semaine à venir :

Les meilleures offres de l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon

Meilleures offres Prime Big Deal Days sur la technologie sportive

Meilleures offres Prime Big Deal Days sur les équipements de gym à domicile

Meilleures offres Prime Big Deal Days sur les équipements sportifs

Plus de couverture des Prime Big Deal Days sur CBS News