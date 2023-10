Le Prime Day d’octobre commence dans 2 jours : 9 avantages Amazon Prime à utiliser

Dans seulement deux jours, le Prime Day d’Amazon d’octobre – le deuxième Prime Day de 2023 – commence, mais il existe déjà des offres anticipées que vous pouvez acheter dès maintenant. Et pendant que vous commencez à vous préparer à toutes les grosses ventes à venir, n’oubliez pas de consulter tous les avantages de l’adhésion Prime dont vous pourriez bénéficier.

Si vous avez du mal à suivre tous les avantages d’Amazon, vous n’êtes pas seul. L’entreprise a tellement de fonctionnalités dans le programme qu’elle a créé un nouveau À propos d’Amazon Prime page Web où les clients peuvent obtenir toutes les dernières nouvelles de Prime ainsi qu’un aperçu de toutes les fonctionnalités disponibles.

Si vous n'êtes pas encore membre et que vous envisagez inscription à un compte Amazon Prime ou si vous ne savez pas grand-chose sur toutes les fonctionnalités incluses, poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer le meilleur parti de votre abonnement.

Vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite le jour même sur les articles éligibles



Si vous souhaitez immédiatement un produit, vous pouvez voir s’il est disponible pour livraison le jour même de votre commande. Pour vérifier l’éligibilité d’un produit, recherchez la livraison marquée « Prime GRATUITE le jour même » lors de vos achats. Notez que votre commande devra contenir plus de 35 $ d’articles éligibles. Sinon, vous devrez payer une somme modique.

Amazon livrera du matin au soir, vous n’aurez donc pas à vous soucier de recevoir votre commande à 3 heures du matin. Cependant, la livraison le jour même n’est pas disponible dans tous les endroits, alors entrez votre code postal sur le pour voir si vous êtes éligible.

Planifiez une date d’expédition pratique lors du paiement avec Amazon Day. James Martin/CNET

Alexa offre des réductions supplémentaires lorsque vous magasinez avec un Echo

Vous pouvez utiliser votre Amazon Echo pour demander «Alexa, quelles sont mes offres ?» à tout moment. Alexa partagera ensuite les offres exclusives Prime et vous aurez la possibilité d’ajouter l’article à votre panier, de l’acheter maintenant ou de passer à l’offre suivante.

Planifiez des dates d’expédition pratiques pour les colis



Tout le monde connaît la livraison gratuite en deux jours d’Amazon, mais une autre option consiste à choisir une date de livraison lors du paiement. C’est ce qu’on appelle Amazon Day et c’est utile s’il y a un jour spécifique où vous savez que quelqu’un sera à la maison pour répondre aux colis – surtout s’il s’agit de quelque chose de cher que vous ne voulez pas risquer de laisser sans surveillance.

Si vous commandez plusieurs articles à des jours différents, vous pouvez les faire livrer le même jour tant qu’ils sont éligibles à cette offre.

Utilisez votre Amazon Echo pour suivre les colis

Si vous avez un Amazon Echo de toute sortevous pouvez l’utiliser pour suivre vos commandes.

Dites simplement « Alexa, où est mon colis ? et votre Echo vous dira où il se trouve, à qui il est destiné et quand il arrivera. Une fois votre commande livrée, le La lumière annulaire d’Echo clignotera en jaune et si vous disposez de l’Echo Show, la notification de livraison apparaîtra à l’écran.

Utilisez n’importe quel Amazon Echo pour suivre vos colis. Chris Monroe/CNET

Achetez les offres d’accès anticipé avant les membres non-Prime

Si quelque chose que vous regardez indique « Prime Early Access », en tant que membre Prime, vous pouvez acheter cette vente 30 minutes avant les non-membres Prime. Cependant, vous devrez toujours rivaliser avec d’autres membres Prime intéressés par le produit avant qu’il ne soit épuisé.

Demandez à Amazon de livrer votre colis chez vous

Lorsque vous savez que vous ne serez pas chez vous pendant un certain temps et que vous avez une livraison en route, il est beaucoup plus sûr de demander à un employé d’Amazon de laisser vos articles à l’intérieur de votre maison pour éviter le vol.

Pour la livraison à domicile, vous aurez besoin d’un Serrure intelligente compatible avec une clé et un (facultatif) Amazon CloudCam. Le chauffeur Amazon vous enverra une notification lorsqu’il sera arrivé chez vous et vous demandera de déverrouiller votre porte. Amazon vérifiera que le colis est à la bonne adresse et que le chauffeur est près de la porte, puis allumera Amazon Cloud Cam et déverrouillera votre porte.

Si tu te méfies laisser un parfait inconnu entrer chez vous, gardez à l’esprit que vous recevrez également des notifications pendant tout le processus. Notez que vous pouvez choisir de — par exemple, si vous savez que vous serez à la maison à ce moment-là.

Vous pouvez également vous faire livrer des colis Amazon dans votre garage

«Pirates du porche» — les voleurs qui volent des colis laissés devant les maisons — ne sont pas une blague. Le site de sécurité SafeWise a déclaré à CNET qu’à propos de 260 millions de colis ont été volés à l’extérieur des maisons en 2022. Les Le service de livraison dans le garage peut arrêter complètement le vol dans le porche et est gratuit pour tous les membres Amazon Prime.

Lorsque vous utilisez Amazon In-Garage Delivery, sélectionnez Livraison des clés à la caisse. Le le kit de garage coûte 29 $ en ce moment et transforme votre garage en garage intelligent. Cela fonctionne de la même manière que la livraison à domicile, Amazon effectuera donc toutes les vérifications pour vous.

Les employés d’Amazon peuvent laisser un colis à l’intérieur de votre maison avec Amazon Key. Tyler Lizenby/CNET

Envoyez des cadeaux à d’autres membres Prime, même sans adresse



Une fonctionnalité Amazon Prime vous permet d’envoyer un cadeau à quelqu’un, même si tu n’as pas leur adresse. Par exemple, si vous souhaitez envoyer quelque chose à un collègue pour les vacances ou son anniversaire mais que vous ne connaissez pas son adresse, vous pouvez toujours envoyer un cadeau. Mais il y a un hic : cette personne doit également avoir un compte Prime et vous avez besoin soit de son numéro de téléphone, soit de son adresse e-mail associée au compte.

Notez simplement que tous les articles sur Amazon ne sont pas éligibles.

Partagez les avantages Amazon Prime avec votre famille

Si vous avez un autre adulte vivant dans votre foyer, comme un proche ou un ami, vous pouvez partager votre abonnement Prime avec lui. Vous pourrez toujours séparer vos comptes personnels, mais vous aurez tous les deux accès aux mêmes avantages Prime.

Vous pouvez également partager votre compte avec jusqu’à quatre adolescents et jusqu’à quatre enfants de votre foyer. Même s’ils auront leurs propres identifiants, vous pouvez toujours gérer leurs profils.

