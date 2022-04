Le Prez français Emmanuel Macron est-il le vrai Michael Scott de « The Office » ?

Cela fait plus de 10 ans que l’émission The Office n’a pas été diffusée pour la dernière fois. Grâce aux plateformes OTT, les fans de la série peuvent regarder des épisodes et leurs personnages préférés de la série, notamment le « World’s Best Boss », Michael Scott, joué par Steve Carell. Michael fait non seulement rire les téléspectateurs avec ses manières et ses dialogues, mais aussi avec la myriade de mèmes basés sur lui. Et le mérite de ces mèmes hilarants revient aux fans de la série qui ne cessent de ramener Michael sous les feux de la rampe ; pas qu’il mérite moins, n’est-ce pas ?

Un de ces supposés fans a fait un pas en avant et a trouvé un vrai Michael Scott. Et nous sommes honnêtement frappés. Et la personne qui ressemble à Michael n’est autre que le président sortant de la France, Emmanuel Macron. Un utilisateur nommé David Mosquera a créé un fil Twitter entier contenant des images d’Emmanuel Macron en tant que Michael Scott dans la vraie vie. Partageant le fil, David, dans la légende, a écrit : « Michael Scott comme Emmanuel Macron : un fil ».

Michael Scott comme Emmanuel Macron : un fil conducteur pic.twitter.com/ujOvIbhrrh – David Mosquera (@renaldinhos) 18 avril 2022

En voici une avec Michael Scott avec Scott’s Tots.

Comment et comment oublier Date Mike ?

Emmanuel a vraiment eu cette attitude « Britney B ** ch » sur cette photo. Vous ne pensez pas ?

Le col roulé noir est tout simplement trop similaire dans celui-ci.

Emmanuel célébrait-il également Diwali sur cette photo ?

Nous en avons sélectionné quelques-uns, mais nous vous recommandons vivement de les parcourir en entier. Faites-nous confiance, ça vaut le coup ! Le fil, depuis qu’il a été partagé, a recueilli plus de 1,3 lakh aime. Les internautes ont été généreux avec leur réaction, beaucoup affirmant que le fil avait fait leur journée.

Voir! Nous ne mentions pas.

J’ai définitivement fait ma journée lol https://t.co/J6UlgbI5qT — malo (@pimentoswich) 20 avril 2022

« Peut-être le plus grand fil de l’histoire de Twitter? » a écrit un utilisateur.

Peut-être le plus grand fil de l’histoire de Twitter ? https://t.co/3vRbRrcCZE – Ethan Jasny (@EthanJasny) 20 avril 2022

Cet utilisateur semble satisfait de son investissement sur Internet.

C’est pourquoi je paie pour Internet. https://t.co/oUwJuXJSPN — Investisseur équilibré ⚖️ (@InvestorBalance) 20 avril 2022

Un fan repéré !

Corporate a besoin de vous pour trouver les différences entre cette image et cette image… https://t.co/SGVm7yu2Bb — Debas l’éthor (@Debastheitor) 20 avril 2022

Que pensez-vous du fil ?

