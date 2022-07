Le prévôt des incendies appelé tôt lundi à un incendie de structure près de Mendota – Shaw Local

Un incendie de structure lundi dans la campagne de Mendota a attiré plusieurs départements et le Bureau du commissaire des incendies de l’État, mais l’incendie n’est pas jugé suspect.

Le service d’incendie de Mendota a déclaré que du personnel avait été envoyé lundi à 2 h 54 au 3622 E. First Road pour un incendie dans une structure résidentielle. Il n’y a eu aucun occupant et aucun blessé.

La structure était cependant pleinement impliquée et les pompiers de Mendota ont activé l’alarme de la boîte. Earlville, Sublette, Arlington, Troy Grove et Peru ont tous répondu et sont revenus de la scène à 5h10.