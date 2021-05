Ramananda Teertha est «probablement l’homme le plus âgé du pays» à avoir battu le COVID-19, disent les responsables de l’hôpital Gandhi à Hyderabad. Teertha, 110 ans, a été admis à l’hôpital public le 24 avril. Il présentait des symptômes de covid modérés. Teertha, qui est prêtre et séjourne dans un ashram à Keesara, Telangana, n’a pas de comorbidités. Les médecins disent qu’ils le garderont à l’hôpital quelques jours de plus pour l’observer. Il sera bientôt transféré dans un lit sans oxygène et soumis à un régime liquide.

M Raja Rao, le surintendant de l’hôpital de Gandhi, a déclaré TOI, «Teertha, âgée de 110 ans, s’est remise de Covid-19 après et après avoir suivi un traitement à notre hôpital.»

Dans une vidéo diffusée par l’hôpital, on peut voir Teertha en train de répondre aux questions des médecins allongé sur un lit à l’hôpital. Il dit qu’il était venu il y a quelques années à l’hôpital de Gandhi pour une chirurgie de la jambe. On dit que Teertha a passé près de deux décennies à vivre dans l’Himalaya.

Teertha a remporté la bataille du covid même lorsque les récupérations sont considérées comme plus difficiles pour les personnes âgées car elles sont plus susceptibles de nécessiter une hospitalisation. Selon le gouvernement central, en mars 2021, environ 88% des personnes décédées du COVID-19 étaient âgées de 45 ans et plus. Les personnes âgées sont également plus sujettes à la réinfection que celles âgées de moins de 65 ans.

Cependant, un bon nombre de personnes âgées se rétablissent également, étant donné qu’elles sont admises tôt à l’hôpital, selon les experts. En termes de nombre de cas, les données du gouvernement central jusqu’en avril indiquent que la majorité des cas se situent parmi la population plus jeune de 15 à 44 ans. Avec les énormes décès de plus de 2 lakh, l’Inde semble avoir aplati sa courbe de covid mais la descente sera prolongée selon les experts.

