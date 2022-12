Le prêtre anti-avortement Pavone défroqué pour des messages blasphématoires

Une lettre aux évêques américains de l’ambassadeur du Vatican aux États-Unis, Mgr Christophe Pierre, obtenue dimanche, a déclaré que la décision contre Pavone, qui dirige le groupe anti-avortement Priests for Life, avait été prise le 9 novembre, et qu’il n’y avait aucune chance pour un recours.

Pavone avait fait l’objet d’une enquête par son diocèse d’Amarillo, au Texas, pour avoir placé un fœtus avorté sur un autel et en avoir publié une vidéo sur deux sites de médias sociaux en 2016. Il publie fréquemment sur la politique américaine et l’avortement, et la vidéo de le fœtus avorté était accompagné d’un post disant qu’Hillary Clinton et la plateforme démocrate autoriseraient la poursuite de l’avortement et que Donald Trump et la plateforme républicaine veulent protéger les enfants à naître.