Le prêteur de crypto Genesis Trading licencie 30% de ses effectifs

Genesis Trading, la branche de prêt de crypto en difficulté du Digital Currency Group de Barry Silbert, a réduit ses effectifs de 30% car elle fait face à une pression croissante de la part des créanciers et à la menace imminente de faillite, selon une personne connaissant le sujet.

Genesis avait déjà licencié 20% de ses effectifs et remplacé l’an dernier son PDG. Le conglomérat cryptographique de Silbert, qui comprend le Confiance Bitcoin en niveaux de gris (GBTC) et la société minière Foundry, a été touchée par le tumulte du marché de 2022 et la faillite du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital.

Une soixantaine de postes ont été supprimés, a indiqué la source, qui a requis l’anonymat car les chiffres sont confidentiels. L’entreprise compte aujourd’hui environ 145 employés. La dernière réduction intervient un jour après le PDG par intérim Derar Islim dit aux clients que Genesis avait besoin de plus de temps pour résoudre sa crise financière.

Le le journal Wall Street signalé plus tôt sur les coupes.

Genèse professionnels de la faillite engagés peu de temps après l’effondrement de l’échange de crypto FTX et de son fonds spéculatif sœur Alameda Research. Le journal de Wall Street signalé que Genesis avait demandé un prêt d’urgence de 1 milliard de dollars peu de temps après l’implosion d’Alameda, qui était un client majeur de Genesis. Genesis a gelé les rachats pour tous les clients après que FTX a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre.

Silbert a été critiqué à la suite du gel des rachats. Plus tôt cette semaine, Cameron Winklevoss, client de Genesis et PDG de l’échange de crypto Gemini, a accusé Silbert de se livrer à des tactiques dilatoires de “mauvaise foi” et a exigé une solution à la crise de liquidité de Genesis. Il a déclaré que DCG devait 1,675 milliard de dollars aux clients de Gemini.

Silbert a répondu sur Twitter en disant que DCG n’a jamais emprunté 1,675 milliard de dollars à Gemini et “est à jour sur tous les prêts en cours”.

Correction : Une version antérieure de cette histoire contient un nombre incorrect pour le nombre total de suppressions d’emplois.

