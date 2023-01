Le prêteur de crypto Genesis Trading demande la protection contre la faillite

Le prêteur de crypto Genesis a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 jeudi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, la dernière victime de la contagion de l’industrie causée par l’effondrement de FTX et un coup paralysant pour une entreprise autrefois au cœur du groupe de monnaie numérique de Barry Silbert.

La société a répertorié plus de 100 000 créanciers dans un “méga” dépôt de bilan, avec des passifs globaux allant de 1,2 milliard de dollars à 11 milliards de dollars, selon les documents de faillite.

actualités liées à l’investissement

Trois requêtes distinctes ont été déposées pour les sociétés holding de Genesis. Dans un communiqué, la société a noté que les sociétés n’étaient impliquées que dans les activités de prêt de crypto de Genesis. Les activités de négociation de produits dérivés et au comptant de la société se poursuivront sans entrave, tout comme Genesis Global Trading.

“Nous sommes impatients de faire progresser notre dialogue avec DCG et les conseillers de nos créanciers alors que nous cherchons à mettre en œuvre une voie pour maximiser la valeur et offrir la meilleure opportunité à notre entreprise d’émerger bien positionnée pour l’avenir”, a déclaré Derar Islim, PDG par intérim de Genesis. une déclaration.

Le dépôt fait suite à des mois de spéculations sur la question de savoir si Genesis entrerait sous la protection de la faillite, et quelques jours seulement après que la Securities and Exchange Commission a intenté une action contre Genesis et son ancien partenaire, Gemini, pour l’offre et la vente non enregistrées de titres.

Genesis a répertorié un prêt de 765,9 millions de dollars payable par Gemini dans le dossier de mise en faillite de jeudi. Parmi les autres réclamations importantes, citons un prêt de 78 millions de dollars à payer par Donut, une plate-forme décentralisée à haut rendement, et un fonds VanEck, avec un prêt à payer de 53,1 millions de dollars.

Le co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, a d’abord répondu à la nouvelle sur Twitter, écrivant que Silbert et DCG “continuent de refuser d’offrir aux créanciers un accord équitable”.

“Nous nous préparons à intenter une action en justice directe contre Barry, DCG et d’autres”, a-t-il poursuivi.

“La lumière du soleil est le meilleur désinfectant”, a conclu Winklevoss.

Genesis est en négociation avec des créanciers représentés par les cabinets d’avocats Kirkland & Ellis et Proskauer Rose, ont déclaré à CNBC des sources proches du dossier. La faillite place Genesis aux côtés d’autres échanges cryptographiques tombés, notamment BlockFi, FTX, Celsius et Voyager.

L’effondrement de FTX en novembre a gelé le marché et conduit les clients du paysage cryptographique à demander des retraits. Les Le Wall Street Journal a rapporté qu’à la suite de l’effondrement de FTX, Genesis avait demandé un renflouement d’urgence de 1 milliard de dollars, mais n’avait trouvé aucune partie intéressée. La société mère DCG, qui doit aux créanciers une dette croissante de plus de 3 milliards de dollars, a suspendu les dividendes cette semaine, CoinDesk signalé.