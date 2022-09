Le prêteur de crypto en faillite Voyager vendra des actifs au FTX de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

Les clients du prêteur de crypto-monnaie assiégé Voyager Digital pourraient trouver un peu de réconfort dans la nouvelle que FTX, l’échange de bitcoins fondé par le milliardaire Sam Bankman-Fried, est sur le point de reprendre les actifs de l’entreprise après avoir remporté une vente aux enchères de faillite.

Après plusieurs appels d’offres, la filiale américaine de FTX a été sélectionnée comme le plus offrant pour les actifs de Voyager, ont indiqué les sociétés dans un communiqué lundi soir. L’offre était évaluée à environ 1,4 milliard de dollars, un chiffre qui comprend 1,3 milliard de dollars pour la juste valeur marchande des actifs numériques de Voyager, plus une “contrepartie supplémentaire” de 111 millions de dollars en valeur supplémentaire anticipée.

Voyager a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 en juillet après qu’une chute tumultueuse des prix de la monnaie numérique l’a empêché de rembourser les retraits de ses clients. La disparition de l’entreprise découle en partie de l’effondrement de Three Arrows Capital, un soi-disant fonds spéculatif qui a contracté des prêts auprès d’autres institutions, comme Voyager, pour faire des paris risqués sur des jetons, y compris le stablecoin terraUSD effondré. En juin, 3AC a fait défaut sur des emprunts auprès de Voyager d’une valeur de 670 millions de dollars.

Voyager a fait allusion à une éventuelle transition de ses clients vers FTX US, affirmant que l’échange “permettra aux clients d’échanger et de stocker de la crypto-monnaie après la conclusion des affaires du chapitre 11 de la société”. L’accord d’achat d’actifs sera présenté au tribunal américain des faillites du district sud de New York pour approbation le 19 octobre. La vente des actifs de Voyager à FTX US dépend d’un vote des créanciers, ainsi que “d’autres conditions de clôture habituelles “, selon le communiqué.