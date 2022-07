Le prêteur de crypto en échec Celsius dit qu’il dépose le bilan

Alex Mashinsky, co-fondateur et PDG de Celsius Network. Piaras Ó Mídheach/Sportsfile pour le Web Summit via Getty Images

Mercredi, la principale société de prêt de crypto-monnaie Celsius Network a déposé son bilan en vertu du chapitre 11.

Celsius a gelé tous les retraits le mois dernier alors que les actifs numériques ont chuté.

“C’est la bonne décision pour notre communauté et notre entreprise”, a déclaré le PDG Alex Mashinsky.

Réseau Celsius initié une procédure de faillite en vertu du chapitre 11 mercredi – ce qui en fait la dernière entreprise de premier plan à s’effondrer dans le crash cryptographique en cours.

Le prêteur de crypto en difficulté, qui gérait 11 milliards de dollars d’actifs et comptait environ 1,7 million d’utilisateurs en mai, subira une restructuration alors qu’il tente désespérément de stabiliser son activité.

“C’est la bonne décision pour notre communauté et notre entreprise”, a déclaré le directeur général et co-fondateur de Celsius, Alex Mashinsky. “Nous avons une équipe solide et expérimentée en place pour guider Celsius tout au long de ce processus.”

La crypto subit une vente massive cette année alors que les investisseurs se détournent des actifs à risque. Bitcoin et éthéré ont chuté respectivement de 58 % et 71 % en 2022.

Celsius gelé tous les comptes de ses clients le 13 juin, blâmant les “conditions de marché extrêmes” alors que les jetons majeurs plongeaient. L’échange Voyager Digital et le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital ont également déposé le bilan la semaine dernière après avoir subi des pertes massives et une crise de liquidités.

Celsius a déjà été critiqué pour avoir offert aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 14% sur des jetons tels que solana, à poiset son jeton natif cellulo — bien au-dessus des intérêts payables sur un compte d’épargne ou la plupart des autres placements traditionnels.

